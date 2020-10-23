移民英國｜英國公立學校校網樓價差額夠讀9年私校！細談私立學校「性價比」

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英國政府公佈明年1月31日起接受BNO居留簽證申請，簽證費為5年250英鎊（約2,540港元），一家四口簽證只需1,000英鎊（約10,161港元），相比筆者的海外首席代表簽證費便宜6成。最重要的是，BNO居留簽證的申請人之子女，可享有公立學校（state school）的免費教育，亦成為不少父母的首選。不過，最近筆者又發現私立學校（independent school）亦有不少優點，今期就講一下私立學校的「性價比」。

私立學校學費有幾貴？

首先探討一下成本問題，入讀英國公立學校，基本上是免費，當然也要添購校服、文具等基本物資；而入讀私校就要付學費及其他雜費，而且學費每年有增無減。根據私立學校協會的資料，私立學校平均每學期（每年3個學期）的學費約為4,980英鎊（日校，約50,604港元）至11,763英鎊（寄宿，約119,529港元）。不同地區私校的學費不一，以日校為例，英國西北面的私校每學期的平均學費約為3,700英鎊（約37,597港元），而倫敦的則可高達近6,000英鎊（約60,897港元）。別忘記額外收費如校服、書薄、考試費、課外活動收費等，還有動輒幾百至幾千鎊的學校旅行！私校的學校旅行可不是北潭涌度假營，而是去歐洲滑雪、斯里蘭卡籃網球訓練營或烏干達野外生態遊。

校網樓價差額足夠讀9年私校

私立學校學費不菲，對比免費的公立學校似乎有天壤之別，但我們極有可能「計錯數」！由於公立學校以住址距離為收生標準，校網直接影響到當地樓價！房地產服務商第一太平戴維斯去年發佈了一個頗有趣的統計，結果顯示視學評級（ofsted rating）為「優秀」（Outstanding）與「良好」（Good）的倫敦公校，其相關校網內的樓價差別達154,785英鎊（約157萬港元）！若以私校日校生每個學期5,744英鎊（約58,248）的學費計算，樓價差額足以支付9年私校的學費！因此若只得一位小朋友的家庭，究竟你會選擇把「投資」放在物業上還是投放在私校的優質教育上呢？

還有一條數未計，私校可以選擇日校、寄宿或靈活寄宿的模式。在英國沒有姐姐幫手，若選擇靈活寄宿，父母兩人就可以平日全職工作搵食，周未享受家庭樂，此消彼長，計落又不同。

公開考試成績及入大學一枝獨秀

送子女讀私校的最大原因之一，相信就是私立學校資源充足，大多數小班教學，其成果反映在考試成績及入大學比率。私立學校協會在2019年8月公佈的公開考試（GCSE或IGCSE）成績顯示，43%的私校學生考獲最高級別的Grade 9或8或A*，較全國平均成績高出4倍。另外，9成以上私立學校畢業生均繼續升學，當中逾半學生可擠身英國頂尖大學，5%獲牛津及劍橋大學取錄。

私立預科學校新推短期課程 穩袋大學入場券

除了入大學率高企外，有私立學校更推出可保證入讀指定大學的短期課程。位於牛津的獨立預科學校Oxford Sixth Form College最近就與連繫英國一眾大學的英國北方大學聯合會（NCUK）教育聯盟合辦為期僅6個月的國際基礎課程，保證學生修畢有關課程後可獲NCUK成員大學取錄，當中包括：曼徹斯特大學、列斯大學、伯明翰大學、蘭開斯特大學，以及多間羅素大學聯盟（Russell Group）旗下的大學，簡直是最心急的香港人升讀大學的捷徑。

私立學校強勁的課外活動

公立學校與私立學校均注重學生的全人發展，都有不少課外活動可參加。私立學校一般都會提供至少半百的興趣班及課外活動，當中固然有收費活動；然而免費的課外活動也可以大有來頭，因為不少私立學校的老師同時擁有運動、音樂或藝術等方面的專業資格。

例如英國最熱門的足球運動，私校有標準足球場之外，甚至有國際級的教練助陣，例如：跟英冠球會諾域治關係密切的Langley School，學校特設足球學院（Langley’s Football Academy），由前英超球員格蘭・賀特（Grant Holt）帶領，以及具備歐洲足球總會聯盟（UEFA）資格的教練團隊坐陣，當中包括英超球會曼城的前隊員。傑志U18香港代表湯翹哲現時亦是該足球學校學生，更獲諾域治U15青訓隊的試腳機會。而Langley School亦提供免費的足球興趣班，為熱愛足球甚至有興趣成為職業足球員的學生提供培訓。

馬術在英國亦是私校常見的課外活動，僅次於足球，全英國有70多家私校具備馬術設施。英國西南面Somerset的Millfield School的馬術中心飼養了超過50頭馬匹，學生從小就可以接觸馬術及馬球運動，大人都會羨慕。可見擁有較多資源的私校，的確有不少優勢。

有私校開麻將興趣班 鼓勵中西文化交流

不少香港人都擔心下一代會不懂中文及中國傳統文化，尤其要承傳廣東話、繁體字、香港文化便更具挑戰。雖然公立學校除了英文也有法文、西班牙文等外語課堂，不過未有中文。至於私立學校，文化及語文學習方面可能較多元，學生有更多機會接觸中國文化，例如：Langley School有提供GCSE程度的中文課程，更將中國國粹——麻將及中國文化列入課外活動！令筆者為此都心郁郁想轉校。

因「才」/「財」施教

不少準備來英國的朋友都跟筆者一樣，會先考慮報讀公立學校，因為可免費享用優質教育。事實上，筆者兩位小朋友開學（小學及幼兒園）至今從未投訴，每天都是帶着期待心情上學、帶着笑臉及一大堆校園八卦瑣事放學；每天回家後都極少功課，學校鼓勵他們每天花10分鐘看書，相當輕鬆愉快。但教育是長遠的，到孩子逐漸長大時，筆者也會看看到時的能力（包括家長及小朋友的）再因「才」／「財」施教。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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