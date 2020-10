脂肪︱肥胖內臟脂肪超標影響大腦認知能力 美國研究指量度腰臀比例比BMI更準

內臟脂肪高的肥胖老鼠 實驗證明認知能力受損

科學家不斷探討肥胖對身體的影響,除了以量度BMI來衡量我們的體重是否標準外,量度內臟脂肪亦成近年身體檢查的大熱項目之一。有關內臟脂肪對身體的影響,已有不少硏究 ,近日一項由美國喬治亞醫學院發表的硏究報告更首度揭示,內臟脂肪過多的人士,其免疫細胞暴露了大量信號,促使免疫細胞自我攻擊,令身體持續出現炎症,繼而影響大腦的認知能力。

硏究發現在內臟脂肪 Visceral adipose tissue(VAT) 內的促炎蛋白( NLRP3)會發放白介素1β(interleukin-1 beta),繼而激發了腦內的小膠質細胞IL-1R1受體(microglia IL-1 receptor 1),致使大腦的認知能力受到損害。內臟脂肪細胞內的促炎蛋白是炎性複合物的核心成份,主要由它製造及釋放白介素1β,再引起發炎。這種發炎反應早已被證實會對身體造成損害,但還是首次發現對腦部亦會造成傷害。

硏究人員在實驗中,把肥胖小鼠和缺少促炎蛋白的肥胖小鼠(他們事前把內臟脂肪組織中的促炎蛋白抽起)的內臟脂肪組織,移植到瘦小鼠接受者體內。他們發現那從肥胖小鼠移植過來的基因,卻令小鼠移植物的白介素1β增多。

而為了測試會否對認知能力有影響,科學家把老鼠放入水迷宮12個星期,並分別給多牠們低脂及高脂的飲食。結果發現,那些接受了內臟脂肪移植物,受促炎蛋白影響的老鼠不斷在水迷宮中找尋出路但不果,科學家指牠們對找尋可唞氣的平台亦有困難,反而那些剔除了白介素1β 受體的老鼠則表現良好。團隊亦同時發現受促炎蛋白影響的老鼠對負責學習及記憶的神經元缺乏突觸聯繫。

進行低脂飲食以及那些剔除了促炎蛋白的老鼠亦跟一般人類一樣,對新的玩具表現雀躍,牠們的突髑亦比較強。反而,那些接受高脂飲食和接受內臟脂肪移植物的老鼠則對牠們曾接觸過的玩具記憶不深。由此可見出牠們的認知能力的確受到某程度的損害。

減肥手術有時可以包括清除內臟脂肪,它可以改善注意力,情緒和執行功能。當然科學界仍對內臟脂肪如何影響身體及腦部存在爭議,他們會質疑身體其他脂肪會否亦有相關的影響,這需要更多的硏究去證實。報告中亦表示,下一個目標是硏究皮下脂肪。同時亦提醒如想知道自己的內臟脂肪是否過多,量度腰圍及臀圍的比例是監察內臟肥胖的指標,這較單以量度BMI更佳。

資料來源︰De-Huang Guo, Masaki Yamamoto, Caterina M. Hernandez, Hesam Khodadadi, Babak Baban, Alexis M. Stranahan, “Visceral adipose NLRP3 impairs cognition in obesity via IL-1R1 on CX3CR1+ cells” , The Journal of Clinical Investigation, 1 April, 2020

撰文︰李飛

