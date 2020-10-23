心臟病｜轉季入冬睡覺起床易猝死 網傳夜尿頻密係心臟病先兆 黃任匡醫生拆解係咪真

心臟科專科醫生黃任匡 ：黃金五分鐘施救關鍵

心臟病發導致猝死時有聽聞，不論男女老少都有機會猝死。究竟甚麼是猝死？我們又可以怎樣預防及避免急性心臟病發？心臟科專科醫生黃任匡話你知。

心臟科專科醫生黃任匡指，能稱為「猝死」，是因為這類死亡來得很突然，且一般由心臟引發。黃任匡醫生說：「籠統地說，有一類人是後天冠心病，有一類人則是先天心臟異常。前者通常年紀較大，至少是中年後的事，而先天異常的一群則通常較年輕，介乎十多歲至三十餘歲。」最常見的猝死原因是心肌梗塞，除較為人熟悉的劇烈運動、突然受驚外，原來睡醒起床、以及氣溫驟變，一樣有機會誘發心臟病發。

氣溫驟降增心臟負荷 誘發心肌梗塞

黃任匡醫生解釋，人體在睡覺時十分放鬆，到起床一刻突然郁動，加上能提高血壓的皮質醇水平在早晚有別，心臟負荷在那一剎那會增加。至於氣溫問題，黃任匡醫生說情況特別容易在冬季發生，「當人在很溫暖的室內時，手腳血管會擴張變闊，令心臟泵血遇到的阻力減少，毋須太用力泵血，但當人突然走到一個寒冰的環境，血管便會收縮，令心臟負荷急劇增加。」黃任匡醫生提醒，若本身心臟健康，通常都能適應得到，但若有慢性冠心病，或心血管有問題，心臟便有機會無法適應，出現上述問題。

一般而言，因為心臟病發而猝死的過程可以很快、很短，病人會在數分鐘內由完全正常到心跳停頓。病人在心跳停頓前，會有胸口翳痛、眼前一黑、心跳加速等症狀。網上流傳夜尿頻密是心臟病發的先兆，原因是血液循環差，加上腎臟血流量在人體躺下時變多，造成尿急感覺。黃任匡醫生指，夜尿原因眾多，包括失眠、前列腺問題、睡前飲水和糖尿病等，而心臟功能欠佳只是其中之一，難以將夜尿頻密與心臟病發劃上等號，黃任匡醫生說：「事實上我也沒聽聞有研究或證據顯示，夜尿頻密的人有較大機會猝死。」

腦細胞於心臟病發後三分鐘開始壞死

若遇上有人心臟病發暈倒，且已經沒有心跳及脈搏，便須盡快急救。如附近有心臟除顫器，可根據指引使用，另外可為病人做心肺復蘇，盡量維持其心臟向腦部和其他主要器官供血。黃任匡醫生說：「當心臟停頓，第一個受損的器官是腦部，腦細胞缺氧3分鐘左右便開始壞死。急救得越遲，病人的死亡率或出現腦缺氧而變成植物人的機會便越高，所以才有『黃金五分鐘』的講法。」所謂黃金五分鐘，是指心臟病發患者的黃金拯救時間只有四至五分鐘，不過黃任匡醫生提醒，「五分鐘」只是一條很籠統的界線，並非指五分鐘內急救得到，病人便會安然無恙，亦非指五分鐘後必定失救，「只不過是指心臟病發後五分鐘，病人的存活機會變得非常低。」

要避免心臟病發導致猝死，知道自己有先天心臟問題的話，可以考慮植入自動除顫器，在心臟病發一刻即時電撃心臟，同時要避免劇烈運動及按醫生指示服藥。不過黃任匡醫生指，這類先天心臟問題其實難以察覺，「這類病很隱蔽，一般身體檢查、驗血、照X光、心電圖，很多時都未必能發現到，不少病人發現心臟有問題的一刻，便是病發一刻。」至於要預防冠心病及心肌梗塞，應戒煙戒酒，並培養良好飲食習慣，低糖、低鹽、低脂，不要讓自己肥胖。若有糖尿病或膽固醇高的問題，須定期覆診及服藥。另外當然要有運動習慣，以保持心臟健康，但要注意不能太劇烈，黃任匡醫生說：「如果你本身無病無痛、身體健康的話，我的建議便是量力而為，因為你不知道自己體內有沒有計時炸彈。一下子將自己推至極限，炸彈便有機會被你引爆，所以察覺到自己有不適的時候，要懂得停下來休息。」

記者：李煒汯

攝影：張志孟

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