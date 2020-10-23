生態浩劫｜納米比亞海灘滿是死屍 超過5,000隻海豹寶寶離奇暴斃

非洲納米比亞海灘發現大量海豹嬰兒屍體 專家估計與缺乏食物致早產有關

納米比亞海洋保育組織(Ocean Conservation Namibia)的成員卓耶(Naude Dreyer)，在本月5日空拍海灘畫面，令人怵目驚心，畫面可見納米比亞的海岸線上，滿滿都是海豹寶寶的屍體，初步估計數量至少有5,000隻。

據英國《太陽報》報道，在納米比亞海濱城市沃爾維斯灣（Walvis Bay）的鵜鶘角（Pelican Point）海岸，近日被空拍拍到海灘上佈滿海豹寶寶屍體，專家研判，這些海豹寶寶應是早產後馬上死亡，死後屍體被沖上海灘，海洋保育組織也直呼：「我們正處於一場災難的中心。」

隸屬該組織的專家葛來德利（Tess Gridley）指出，原本11月中旬到12月時，有一波海豹寶寶出生潮，但今年卻異常出現大量嬰兒死亡率，初步研判可能與飢餓有關。葛萊德利表示，其實從今年8月，就有科學家觀察到海豹寶寶異常死亡的狀況，而且到了10月來到死亡高峰。科學家認為，有可能是該區域的魚群大量短缺，造成海豹失去了最主要食物來源，因此許多海豹媽媽無法吃飽，最後造成大量早產棄養與死胎的狀況。

不過專家也表示，除了餓死是導致海豹寶寶大量死亡的原因之一，也不能排除可能有傳染病或中毒的狀況。目前納米比亞漁業部（Ministry of Fisheries），正在調查海豹寶寶大量死亡的原因。

據悉納米比亞在1994年也曾發生類似悲劇，當時也是因為食物來源缺乏，導致海豹飢餓，最後鵜鶘角的海豹數量減少了約3分之1。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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