老狗照顧｜為狗狗承擔巨額醫療親手製輪椅 台灣暖心男救援受虐老毛孩 「讓我當你的腳」

台灣男子收養患病年老狗狗 24小時開冷氣、帶往電療針灸只求毛孩安享晚年

你願意在毛孩生命的晚期、疾病纏身時伸出援手，並每月耗費巨資醫藥費，只為了讓牠紓緩不適、延續生命嗎？台灣就有這麼一位好心人，因為不忍毛孩的飼主不當飼養，決意將牠帶回家照料，為了牠還搬家找尋老毛孩養老處所。人捨不得吹冷氣，卻為了毛孩加裝冷氣24小時吹送，甚至參加寵物輔具課程，親手為牠打造輪椅。

長期關注、救援流浪動物的愛心飼主朱展昇，是投入寵物長照相關課程的飼主之一，他和女友在位於新北市的租屋處，一同飼養了8隻年邁的狗和1隻等待送養的貓，這些動物們多半有着令人心疼的過去，飼養牠們，就為了讓牠們在生命的最末能有溫暖陪伴。

5年前，朱展昇在花蓮遇到一隻8、9歲的老犬──老吉，因為前飼主的不當飼養，老吉被長期關籠５年以上，生活條件極差，朱展昇不忍老吉繼續受苦，決定將牠從花蓮接回北部。

此後，朱展昇也陸續帶牠去獸醫院做節育、洗牙及心絲蟲治療，沒想到在治療期間，又發現老吉會在興奮時突然昏倒，經檢查是肺高壓，須要服藥一輩子。但朱展昇原本的租屋處是頂樓加蓋，室內長期高溫難耐，不適合患有肺高壓的老吉生活，因此他尋求朋友幫助，終於找到能夠妥善照顧老吉的暫託。

不料，一年多後，老吉的照護者發現牠開始有走路不穩的現象，獸醫告訴朱展昇，老吉可能是因為水腦症導致四肢僵硬，恰巧這時他和女友因為舊屋租約到期、想給狗狗們更舒適的環境而搬進新家，考量到飼養的老犬們在家的時間較長，他們甚至在新家加裝冷氣，每天24小時吹送，這回有了舒適的環境，生了病的老吉就這樣住進了朱展昇的新家。

其間，朱展昇為了改善老吉的病況，便帶着牠去嘗試電療、針灸……等治療來緩解症狀，同時也在家中鋪設止滑墊，方便老吉活動；怕老吉維持同樣的姿勢久了會生褥瘡，也有貼心的志工朋友協助提供記憶床墊給老吉使用。

此外，在女友推薦下，他也到板橋動物之家學習如何製作毛孩專用輪椅，利用水管、輪子、繩子、皮帶等材料，親手為老吉量身打造輪椅。

雖然有了眾人的悉心照顧，但老吉身體還是因病退化，到最後甚至無法正常進食，就連吃飯、喝水都需要旁人協助，體力逐漸下降。知道老吉的身體狀況後，每晚老吉睡覺時，朱展昇都會陪伴在側，直到今年4月17號早上，朱展昇起床時，才發現老吉已在身旁過世，當時為了老吉所製作的輪椅，現也已經轉贈給其他有需要的狗友。

朱展昇在接受《蘋果新聞網》記者採訪時表示，自己其實是名房仲（房地產中介人），平時和女友一同照顧動物，年花費約在新台幣4、50萬。而除了家裏的毛孩外，他也經常利用空檔救援、照護其他老犬，儘管生活不是大富大貴，仍盡力幫助需要協助的動物。

而憶起當初老吉穿戴上輪椅的情景，朱展昇則表示：「那時候老師幫忙準備鮮食，老吉很喜歡地瓜，可能牠有聞到味道，就有爬個1、 2秒，那1、 2秒就很像以前那樣。」即使老吉身體狀況不如以往，但透過輪椅站起的瞬間，還是令他感動。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

【帶寵物移民英國歐洲】動物蘋台FAN享會

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！