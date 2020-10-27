貓中風︳16歲老貓3年半中風逾十次 曾歷失明、全身癱瘓奇蹟康復

年老唐貓多次中風、失明、癱瘓後自行康復 主人不離不棄悉心照顧

生老病死，是寵物的必經階段。作為主人，都會對生病的寵物不離不棄，阿四的主人阿Jac也不例外。阿四是一隻唐貓，在十六年前被主人阿Jac收養，感情很好。三年前，阿四突然中風，在三年多以來更中風不下十次，曾經歷過全盲和全身癱瘓，但阿四非常有生命力和堅強，而阿Jac亦對牠悉心照顧，珍惜與阿四剩下的時光。

在2017年2月，當時仍住在阿Jac的跳舞工作室的阿四，突然間不斷地繞圈走，然後失去平衡，繼而張開口繞圈，阿Jac見狀就馬上抱阿四到獸醫診所，當時獸醫表示阿四中風的機率比較大，即使即時驗血，都找不到原因，所以再做腦素描和照心臟，雖然知道阿四是中風，但是找不到牠中風的原因，獸醫跟Jac說，阿四會有隨時再中風的風險。

中風後遺

第一次中風後，醫生為阿四做了很多檢查，發現阿四兩邊的眼睛都盲了和不能動，阿Jac表示當時很害怕阿四會從此不能行走、這一生都看不到東西了，也很擔心當時13歲的阿四不能康復。醫生表示，中風的貓經過一段日子後，當牠的瘀血自行消散，不再壓着神經線的時候，牠自己就會恢復過來。幸好阿四經歷一星期的休養後就康復了。在三年多以來，阿四仍然會不斷地中風，阿Jac指阿四經歷過超過十次大大小小的中風 ，由當時的胖貓，到現在骨瘦如柴，而牠的活動能力也越來越差，現在阿四完全不能跳，也不能走直線，但是因為找不到中風的原因，阿Jac對於阿四的情況也愛莫能助。

在今年9月，阿四再一次中風，而今次阿四足足三天三夜沒有動。「我抱起牠，其實一拿上手就已經知道（牠中風）， 牠整個身軀都軟癱無力。其實今次牠中風我很害怕，因為牠已經很虛弱，我不知道牠身體還可不可以負荷到再康復。」阿Jac擔心阿四會在這次中風離開她，在那三天三夜不眠不休地照顧阿四，並餵水餵牠吃東西，直到第六、七日，當阿Jac從洗手間走出來，就發現阿四可以慢慢行走，阿四再一次克服這個難關。

不離不棄

阿Jac憶述阿四的經歷，除了表現得很不捨以外，也很驚訝阿四的生命力，經歷多次中風、失明、不能行走，阿Jac形容阿四會自己一步一步走，就好像為自己物理治療一樣，真是很堅強。

不過，阿Jac直言，曾經想過是否要趁牠還未很辛苦的時候送牠走，但是她很後悔曾有這樣的想法，她說：「因為牠的世界只有我一個，其實牠每一次這樣努力，這樣堅強再站起來，就是因為我，所以我不會放棄牠。」現在阿四每一天仍然會吃很多東西，阿Jac相信牠仍然想生存，她對此非常感動，表示應該要向牠學習，怎樣困難都不應該放棄。她非常感謝阿四這麼多年的陪伴，知道可以繼續陪伴牠的時光不多了，會好好珍惜餘下相處的日子。

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記者：黃允鍶

攝影：張志孟、潘志恆

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