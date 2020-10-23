乳酪｜希臘式乳酪低糖低脂高蛋白 成份營養參差要睇真 中國製加糖勁甜係假嘢？

近年很流行吃希臘乳酪（Greek yogurt），因為它比普通乳酪低脂低糖，蛋白質又高，相對健康一點嘛。但其實真正希臘製的希臘乳酪在香港頗難買到，超市見到的通常都是「希臘式乳酪」（Greek style yogurt）。

希臘乳酪主要用鮮奶、益生菌等製造，脂肪和蛋白質都較高，質感會較稠身，而且酸味重。而所謂的希臘式乳酪，是普通乳酪加蛋白粉和增稠劑之類，以模仿希臘乳酪稠身的質地。不過就算包裝上寫着是「希臘式乳酪」，都不一定是真，要檢查成份和營養標籤才穩陣，今次我們找了兩款超市常見的牌子看看。

常有人說大陸酸奶出名好喝，那乳酪應該都不差吧？近日不時在大型超市見到的安慕希，就是中國製的希臘式乳酪；而另一款就是頗多人買的外國牌子Emmi，瑞士生產，價錢比前者貴一倍。

兩款都聲稱是「希臘式乳酪」，其實除了成份外，製作過程和正宗希臘乳酪都有分別。家營營養中心營養師黎欣琦指，希臘乳酪、希臘式乳酪和普通乳酪都屬於奶類製品。希臘乳酪其實是普通乳酪經過過濾程序，過走了水份同乳清而形成，過濾後會比較濃。希臘乳酪需要大約3至4杯奶做，但普通乳酪只需一杯奶，所以希臘乳酪的蛋白質會高得多，比普通乳酪高2至3倍。而「希臘式乳酪」簡單來說是普通乳酪加增稠劑和蛋白粉，以模仿希臘乳酪的質地和蛋白成份。

再看成份，兩款牌子同樣用鮮奶做，還加了保加利亞乳桿菌和嗜熱鏈球菌，都是製作乳酪時常用的兩款益生菌。營養師又指，這兩款益生菌其實有互生情況，都可產生物質促進雙方生長，此共生關係可令乳酪ph值降低，從而令乳蛋白凝固，令質地變稠，而且味道較酸。其中保加利亞乳桿菌可紓緩肚瀉情況、改善IBS，即腸易激綜合症。而嗜熱鏈球菌則可將牛奶內的乳糖轉化成乳酸，所以比較適合乳糖不耐症人士。

其實市面上很難找到真的希臘乳酪；但市面上也有希臘式乳酪是比較高蛋白質和低脂低糖，都是個好選擇，不過當然要選擇較少添加成份的會較好。除了高蛋白質、低脂低糖、少添加劑，瑞士Emmi這款的確沒有其他添加成份；但安慕希這款還加了糖、4款增稠劑、乳清蛋白粉、調味劑和乳化劑，似乎不太符合上述標準。

安慕希的成份中，排第二位的是白砂糖，代表佔的比例是第二多，僅次於牛奶，再看營養標籤，每100克中含有11克糖份，而Emmi則只有4克。另外，安慕希每100克的蛋白質含量大約只有3.1克，Emmi則有9克蛋白質，比安慕希高得多。安慕希成份已加入可提高蛋白質含量的乳清蛋白粉 ，但蛋白質仍只得3.1克，而且成份較多添加劑，可見相對沒那麼健康。其實希臘式乳酪每100克入面的蛋白質含量超過9克才算真材實料，瑞士這款每100克就有9克蛋白質，糖份和總脂肪亦各只得4克，各方面都比大陸那款優勝。

另外，瑞士Emmi這款還比大陸一款多了3種乳酸菌，即嗜酸乳桿菌（Lb.acidophilus，簡稱A菌）、比斯德益生菌（Bifidus，簡稱B菌）和凱氏乳桿菌（L.casei ，簡稱C菌），其實對身體都有好處。A菌可令體內環境維持酸性，特別是腸道和女性陰道，可防細菌增長。Ｂ菌可改善IBS（腸易激）情況，增加身體免疫力。而Ｃ菌則有助身體消化，令腸臟更健康。

希臘式乳酪都須要冷藏，但安慕希卻標明未開封不用冷藏。營養師解釋，安慕希是屬於室溫乳酪，室溫乳酪會經過高溫消毒過程，無論好菌或壞菌都會被消毒，就算有添加益生菌，在過程都會被殺掉，最後只剩下奶和糖，所以營養價值較低。根據這說法，再加上希臘式乳酪應是高蛋白質，安慕希似乎不太算是希臘式乳酪。

乳酪含蛋白質和鈣質，無疑對腸道、肌肉及骨質健康有益，但都要吃得精明，而且不可吃過量，應盡量選擇低糖份的，一星期可吃3至4次，每次一杯小的份量。如果嫌原味太寡，不少人會選擇水果味，但要留意所用的果肉是濃縮了，果糖比較高。

其實希臘式乳酪很適合減肥人士，因為蛋白質豐富，乳糖低，也適合乳糖不耐症人士。但高血壓、糖尿病患者要注意糖份，普通乳酪糖份會較高，建議還是選擇低糖低脂的希臘式乳酪會較好。記得買乳酪時不要再被包裝字眼騙到，要看清楚成份和營養標籤，信自己雙眼最穩陣。

想知道安慕希和Emmi兩款希臘式乳酪有甚麼分別的話，去片啦。

記者：黃子配

攝影：許先煜、潘志恆、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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