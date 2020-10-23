減肥｜減唔到肥有得解 脂肪細胞主宰肥底瘦底 勤做運動多攝取蛋白質或可改善

有些人食極唔肥，但又有些人飲水都肥，一個人是肥底或瘦底，其實取決於體內的脂肪細胞。

俗語有云「減肥是女人終身事業」，為甚麼有些人每日只吃菜飲水都瘦不了，但又有些人日日大魚大肉都不會肥？是因為世界不公平嗎？

其實減肥的關鍵，除了卡路里及脂肪攝取量之外，還有脂肪細胞（adipocyte cells）。脂肪細胞主宰着我們的體質是肥底或瘦底。

人會肥，基本上是因為脂肪細胞數量的增加或體積變大，其體積取決於脂肪液滴的大小。瘦底的人，就是脂肪細胞的數量少或體積較細，所以即使脂肪細胞被撐大，肥肉的體積會沒有肥底的人那麼明顯。

青少年時期，脂肪細胞的數量會像長高一樣，數目不斷增多，至成年後才穩定下來。根據遺傳，一個成年人體內可以有100億至300億個脂肪細胞。而長胖是因為脂肪細胞的體積增大了，其大小變化十分驚人，直徑可以增大20倍，容積可以增大1,000倍！當它們一起增大時，其破壞力上限就可達30000000000*1000，威力可想而知。

所謂肥底的人，其實是指他們很容易減完肥體重反彈。他們脂肪細胞數量多，減肥效果一開始會很明顯，但就難以保持。而瘦底的人因為脂肪細胞數量少，所以瘦得慢，但瘦了後就不易復胖。反彈的原理，就好比怕被裁員的冗員一樣，一見勢色不對就馬上增加生產力，讓脂肪細胞回填脂肪。所以一旦減肥令脂肪細胞變小，便會產生壓力，引起發炎反應；然後脂肪激素的分泌就會發生變化，減少脂肪分解作用。這可能會影響能量平衡，令代謝下降，還會增加能量攝取，以促使脂肪量和體重恢復、紓緩脂肪細胞縮小的壓力。這期間，細胞獲取葡萄糖和脂肪酸的能力亦會跟着增加，以幫助脂肪回填。

如果你的體質是這樣，還是有辦法的。第一，可以增加身體活動量。當處於能量長時間大量消耗時，脂肪組織中的甘油三酯就會被使用，在酶的作用下先分解成脂肪酸和甘油，接着會發生一系列氧化反應，產生能量，生成二氧化碳和水。能量供我們活動時使用，而二氧化碳和水則主要通過呼吸、汗液以及尿液排出體外。

第二就是增加攝取蛋白質，脂連蛋白是脂肪細胞分泌的一種，具有生物活性的蛋白質，可以增強胰島素敏感性，能促進碳水化合物的吸收和代謝。

不過說到底，無論肥底或瘦底，只要持之以恆，有均衡和健康的飲食，並定時運動，世上沒有減不了的肥。

Reference: Van Baak, M. A., & Mariman, E. C. M. (2019). Mechanisms of weight regain after weight loss — the role of adipose tissue. Nature Reviews Endocrinology. doi:10.1038/s41574–018–0148–4

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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