減肥｜減唔到肥有得解 脂肪細胞主宰肥底瘦底 勤做運動多攝取蛋白質或可改善

有些人食極唔肥,但又有些人飲水都肥,一個人是肥底或瘦底,其實取決於體內的脂肪細胞。

俗語有云「減肥是女人終身事業」,為甚麼有些人每日只吃菜飲水都瘦不了,但又有些人日日大魚大肉都不會肥?是因為世界不公平嗎?

其實減肥的關鍵,除了卡路里及脂肪攝取量之外,還有脂肪細胞(adipocyte cells)。脂肪細胞主宰着我們的體質是肥底或瘦底。

人會肥,基本上是因為脂肪細胞數量的增加或體積變大,其體積取決於脂肪液滴的大小。瘦底的人,就是脂肪細胞的數量少或體積較細,所以即使脂肪細胞被撐大,肥肉的體積會沒有肥底的人那麼明顯。

青少年時期,脂肪細胞的數量會像長高一樣,數目不斷增多,至成年後才穩定下來。根據遺傳,一個成年人體內可以有100億至300億個脂肪細胞。而長胖是因為脂肪細胞的體積增大了,其大小變化十分驚人,直徑可以增大20倍,容積可以增大1,000倍!當它們一起增大時,其破壞力上限就可達30000000000*1000,威力可想而知。

所謂肥底的人,其實是指他們很容易減完肥體重反彈。他們脂肪細胞數量多,減肥效果一開始會很明顯,但就難以保持。而瘦底的人因為脂肪細胞數量少,所以瘦得慢,但瘦了後就不易復胖。反彈的原理,就好比怕被裁員的冗員一樣,一見勢色不對就馬上增加生產力,讓脂肪細胞回填脂肪。所以一旦減肥令脂肪細胞變小,便會產生壓力,引起發炎反應;然後脂肪激素的分泌就會發生變化,減少脂肪分解作用。這可能會影響能量平衡,令代謝下降,還會增加能量攝取,以促使脂肪量和體重恢復、紓緩脂肪細胞縮小的壓力。這期間,細胞獲取葡萄糖和脂肪酸的能力亦會跟着增加,以幫助脂肪回填。

如果你的體質是這樣,還是有辦法的。第一,可以增加身體活動量。當處於能量長時間大量消耗時,脂肪組織中的甘油三酯就會被使用,在酶的作用下先分解成脂肪酸和甘油,接着會發生一系列氧化反應,產生能量,生成二氧化碳和水。能量供我們活動時使用,而二氧化碳和水則主要通過呼吸、汗液以及尿液排出體外。

第二就是增加攝取蛋白質,脂連蛋白是脂肪細胞分泌的一種,具有生物活性的蛋白質,可以增強胰島素敏感性,能促進碳水化合物的吸收和代謝。

不過說到底,無論肥底或瘦底,只要持之以恆,有均衡和健康的飲食,並定時運動,世上沒有減不了的肥。

Reference: Van Baak, M. A., & Mariman, E. C. M. (2019). Mechanisms of weight regain after weight loss — the role of adipose tissue. Nature Reviews Endocrinology. doi:10.1038/s41574–018–0148–4

撰文:inscie

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!