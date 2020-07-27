錢國偉病逝│無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝 醫生提醒胰臟曾發炎有一至兩成機會誘發致命風險

無綫前監製錢國偉患胰臟癌病逝 終年58歲

從前身形屬大件頭的前無綫監製錢國偉，於今年中被本報記者拍到身形暴瘦，走路亦見略為乏力。據了解，當時錢國偉說自己並非患癌，只是胰臟出了問題，亦已入院做切除膽手術。但直至近日，有傳因病情惡化再度入院，結果延至今日下午病逝，終年58歲。胰臟癌是香港第6大癌症殺手，死亡率遠高於肺癌和大腸癌等常見癌症，每年都有近500人死於胰臟癌。不少國際名人均死於胰臟癌，例如蘋果公司創辦人Steve Jobs、Chanel設計總監老佛爺Karl Lagerfeld等。為何胰臟癌如此可怕？

有指錢國偉發現患上胰臟癌後，曾到日本接受「免疫治療法」 （Immunotherapy） ，惟近大半年因爆發武漢肺炎，未能再到日本接受治療。香港大學外科名譽教授潘冬平醫生指，如果是因胰臟問題而需要切除膽，較常見的情況會是急性胰臟炎。他提醒，急性胰臟炎患者會有劇烈腹痛，疼痛甚至反射至背部。如患者的急性胰臟炎是由膽石引起，醫生除了可以用膽管內視鏡清除膽管內的膽石外，亦會建議於胰臟炎症消退後割去膽囊以免復發，本港每年均有不少人士進行切除膽囊的手術。「只要病人試過一次胰臟發炎，我們都會建議切除膽囊。因為胰臟發炎可以是相當嚴重，有10%至20%機會演變成可致命的壞死性胰臟炎，不能忽視。」

胰臟細胞失控成癌症 可擴散至附近器官

肝膽胰系統結構緊密，胰臟位於上腹部位的後方，右邊連接十二指腸，左邊是脾臟。肝臟製造膽汁，膽囊有儲存膽汁的功用，膽管是連接肝臟、膽囊及十二指腸的通道。膽汁有幫助消化分解脂肪的作用，胰臟會分泌消化液，膽汁及胰消化液流往十二指腸同一出口以幫助消化。如果膽石由膽囊跌到膽管及胰管滙合處引起阻塞，便有機會令胰臟發炎，患上急性胰臟炎。當胰臟細胞失去控制、不停繁殖增生，便會形成惡性腫瘤，更可擴散到附近的器官和血管。

談到為何會結膽石，潘醫生說常見的成因包括平日飲食不節制吃太多油膩食物，又或是習慣不吃東西如早上不吃早餐，這會令到膽囊一段長時間不收縮，引起膽汁內膽固醇沉殿囤積形成結石。肥胖人士和女性亦較易出現膽石的問題。

至於切除膽囊對身體會否造成甚麼影響。潘醫生解釋︰「有些人會誤會切除膽囊會影響膽汁分泌，其實膽汁是由肝臟分泌，膽囊是負責儲存膽汁，故切除膽囊對身體不會有太大影響。有少數病人在切除膽囊後，可能吃太油膩的東西後會肚瀉，但一般來說對病人的日常生活並不會有影響。」

胰臟癌症狀難以察覺

胰臟位處腹部深處，因此出現癌變都難以察覺，80%患者確診時已屬晚期。台大胰臟癌專家田郁文指出，最先出現的病徵是體重莫名減輕，但此時多數人並不察覺。此外，患者可能會出現噁心、嘔吐、食慾不振、腹痛或後背痛等症狀，此時一般已是晚期。胰臟癌早期幾乎沒有症狀，篩檢亦不容易，必須用細針從體外穿刺切片取樣，且因細針能取樣的組織很少，若未採到癌變組織也無法確診。問題是若抽到癌變組織，也有可能造成癌細胞擴散。

不良生活習慣如吸煙、經常飲酒，都有更大機會引致胰臟癌。若患有慢性胰臟炎，或身材肥胖者，患上胰臟癌的風險也較高。建議有胰臟癌或胰臟炎家族病史人士，最好定期做身體檢查，因為近親家族有1人罹患胰臟癌，其患癌機率就比一般人高2倍；若有2人患胰臟癌，患癌機率則升至6倍。而50歲後患有糖尿病的人士，約有1%機率是由胰臟癌引起，同屬高危群組，要格外留神。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

記者：方富銓、鄭詩詠

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