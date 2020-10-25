口罩工廠概念店｜生產線放尖沙嘴地舖即叫即整 240色口罩夾糖式任揀 入無塵間工場親手做口罩

由疫情之初全城口罩荒，炒風勁過iPhone12，到九個月後梗有口罩在附近。戴口罩戴到玩款玩顏色﹐甚至有口罩生產商在尖沙嘴鬧市開設概念店，把無塵間及生產線搬到地舖，香港人也太浮誇了吧！

口罩工廠創辦人唐先生：「開初有不少人說想要多點不同的顏色，當時我說『你們戴口罩未免戴得太奢侈了吧』，但當口罩變成了生活必需品，就覺得不如把口罩娛樂化到極致吧！」口罩工廠在尖沙嘴海防道開設了概念體驗店，出售不同面料、耳帶和尺碼，超過240款不同組合的口罩。還將口罩「夾糖化」，客人可以在色彩繽紛的貨架上，任意挑選自己喜愛的獨立包裝口罩。

更把生產線放到尖沙嘴地舖「即叫即整」，讓客人訂製不同顏色配不同耳帶的個人化口罩。唐先生：「開初我的團隊完全不想接受我的提議，但我認為要營運地舖，就一定要幹一件這個世界未發生過的事，所以就把生產線帶到地舖。正值地舖租金可說是十年內最低，業主知道我們是賣口罩的也給了一個相宜的租價，應該是當年高峰期租予金舖時的十分一左右。」

最極致的是既然無塵間已搬到地舖，便索性給客人進去體驗「一個口罩的誕生」，以$98進入工場自製口罩。在導賞員的帶領下進入無塵間，了解生產線中不同機器的運作原理。利用單點式超聲波焊接器，把不同顏色的耳帶焊接到不同面料的口罩上，以140度高溫在口罩印上字樣，親自操作價值百萬的檢測儀器 TSI 8130A作品質檢定，製作個人化的合規格口罩。唐先生：「雖然口罩成為了全城話題好一段時間，但其實很多香港人，都不了解口罩是如何製造的。將口罩製造這事呈現在大家眼前，便是我最想做到的。」

MF Living概念店

地址：尖沙嘴海防道 38號

https://goo.gl/maps/DxyEXTis8VP9eiVU6

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆

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