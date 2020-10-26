上水｜疫情收入減半 90後搭棚工自資辦社區報紙 組自衞隊義助街坊：捉賊整水喉搵貓都會搵我

去年，香港各區的社區報開始遍地開花，北區人引頸以待的首份刊物《北島》，亦於兩個月前誕生。十月中，北區另一團隊出版的報章《邊境》亦正式面世。由訂立題目、資料搜集到採訪出版都由街坊親力親為。召集出版區報的群組來自「上水社區互助網絡」，原是自發協助北區居民的小隊，希望報刊化身流動連儂牆，面對再尖銳的打壓與被噤聲，也不虛作無聲，「盼《邊境》令大家重拾對這地方的自豪，不介意跟別人說：我是北區人。」

由捉賊搵貓到辦北區區報

30歲的阿蛋（廖宇恒）是位忙碌的上水人。今天幫A小姐搵貓，翌日為坐輪椅不便於行的B先生維修水喉；還得幫忙轉介某戶太太被家暴的案件給社署及區議員；圍村連續幾戶女街坊都被偷內衣褲，他竟親自出馬趕去村裏埋伏捉賊。通宵達旦依然機不離手覆街坊訊息，女友投訴照收，助人態度照舊。然而忙碌的阿蛋不是區議員，也不來自社區組職，只是位默默為社區付出的普通街坊，不少北區人都很熟悉這位人緣旺的後生仔，「有時電話響不知道是誰人打來，我也不明白街坊為何有我電話，可能是口耳相傳吧。」阿蛋一提起別人讚賞自己，就覺不好意思，靦腆地笑了。

在北區土生土長的阿蛋，去年成立了「上水社區互助網絡」群組，「去年社會較混亂，有些人說回家會被人跟蹤，我們就會送他們歸家，或陪同出入。」群組原身是跟街坊自發組成的「自衞隊」，保護在上水連儂橋貼文宣的年輕人，深夜天橋來去往返，街坊彼此熟了，慢慢演變成義助北區人的群組。由派防疫物資、飯券、搞街頭健身、行山等活動，都由群組成員一手包辦。阿蛋和其中一位成員94是這次區報的召集人及統籌，「因為現在貼連儂牆風險太大，所以想將北區的資訊、民生故事印成報紙派街坊。」

自資金錢辦區報 連結北區居民

8月起，阿蛋和94就在群組中開帖文招募，北區人反應熱烈，三天已排滿七天的會面。區報起名為《邊境》，LOGO以北區人熟悉的雙魚河和梧桐河為象徵，團隊最後招攬了18、19位來自五湖四海的街坊，年齡由18歲至40多歲不等，幼稚園老師、獸醫助理、IT、超市等職業也有。團隊主要分為新聞及採訪、美術、校對、網媒幾個組別，主打北區民生議題和熱話，也收街坊投稿，兩個月為一期。創刊號他們決定以近幾個月阻街問題嚴重的「新界仔優質果菜」作為頭版，同時訪問上水區議員蔣旻正談香港教育、北區小店地圖攻略、黃店美食手記等內容。

前陣子上水街坊都討論得熱哄哄的，是幾個月前在石湖墟開業「新界仔優質果菜」的阻街問題。「新界仔」的舖位前身是藥妝店，轉手成為連鎖蔬菜店後，亂擺的貨物常堆至行人路，也有噪音和衛生問題。《邊境》打算以此為頭版採訪題目，8月下旬某個周六，團隊一行十多人分成2至3人小組，到龍豐商場對出及石湖墟一帶做街訪。「之前有議員要求食環來執法，菜檔現在暫時收斂，可能下個月沒有人關注時就故態復萌，所以要繼續關注。」已搬去大埔但仍以北區人自居的Nelson屬於新聞及採訪組，他說在北區土生土長廿年，朋友圈子都在這邊，每個月總會回來一兩次，人離心不離，他說仍想為北區做點事。

疫情期間，當搭棚工人的阿蛋一周只返到3、4天工，收入大減只僅僅夠生活，但他仍將大部份時間投放在社區，「但做區報也好，地區事也好，也是快樂的，滿足感大過損失。」然而團隊最困難的是缺乏資源，成員各有自己工作，不能常見面，只能靠通訊軟件交接工作，得付出額外的時間和心機。阿蛋暫時每月都借議員辦事處跟隊員開會，另外亦參加了獨立媒體推出的18區區報計劃，受其資助印刷報章和運輸等費用，節省不少成本。

這幾次隨團隊採訪，對攝影器材不靈通的阿蛋也拿出新買的「玩具」手持穩定器出來練習，協助攝影師補上其他角度的畫面。公家用的攝影器材由他和統籌94自費，大約花了2至千多元，「大家已付出很多，沒理由要他們再夾錢。希望遲一下能籌錢或登廣告費賺取辦報成本。」時間有限，但每次採訪過後大伙兒亦會抽空開會檢討訪問流程，討論下期題目，以一絲不苟搭救經驗的不足。

「水貨客問題令大家討厭這地方，大家除了埋怨，其實更應趁這段時間尋求轉變，培養北區人的本土意識。如果大家夠鍾意北區，假若水貨客將來回歸，我們也能比他們更惡。」加入《邊境》當記者的Melvin幾個月前隨家人搬到元朗，心繫上水的他尤其懷念中學時生活，清早返學踩十分鐘就回到學校，閒時去梧桐河河邊散步，吃喝玩樂幾乎都在寧靜舒服的北區解決，「香港雖小，但不同區都有自己獨特之處，區報凝聚到這樣的影響力。」阿蛋眼中的上水人都很溫熱，像老派一點的香港人，「這半年很多街坊見到我們做社區網絡時，都會私訊我們問有甚麼能做。上水人口平均收入較低，近年多了新移民，但對外來文化很包容，同時保留到香港的本土感覺。」

對北區事務如此上心，94坦言一定是因為去年的721事件，「如果不去做一些事，就覺得自己不對。」回想起某次在新聞直播中認出一位血流披面的傷者是自己的舊同事，94眼睛紅了一圈，哽咽道，同事以前是只顧吃喝玩樂的港豬，沒想過會走到那麼前抗爭，這經歷令她積極出來參與社區事務，能做多少就盡做，「不論香港大環境變得如何，我對於這社區的感覺是不會變的，因為我真的很愛香港。」

記者：王秋婷

攝影：郭于祺

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