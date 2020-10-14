Land Rover上車盤│新裝Discovery Sport設備媲美大佬輩 7座禁錮式後排 9.2秒0-100km/h加速蝕底

全港最平52萬Land Rover Discovery Sport新裝更超值？

入門Land Rover並不是甚麼新玩意，因23年前Land Rover推出了第一代Freelander，開創了小型豪華SUV的先河，但這部車本身的耐用性和造工實在不敢恭維，在市場上的反應也未如理想。去到2014年，Freelander這車系亦順應着七座SUV的潮流而進化成眼前的Discovery Sport。

廠方當初把車系改名成Discovery Sport，除了是配合七座格局，相信是想引起消費者對Discovery車系的聯想，而這個策略再加上時興的七座SUV，成功令Discovery Sport在全球汽車市場走紅，成為廠方最熱賣的型號。

去年，廠方就為Discovery Sport進行小改款，不過廠方就聲稱這部新車是第二代的Discovery Sport，因它採用了全新的PTA（Premium Transverse Architecture）模組化平台。事實上，這個PTA平台，只是小改前的D8平台的進化版，採用了PTA模組化平台後，新車終於支援各式各樣的電動化配套。

送高清電子錶板 豪華唔花巧

至於今次試駕的Discovery Sport屬於最入門的P200S版本，售價為51.9萬元，屬現時最便宜的Land Rover。不過便宜貨並不代表沒有好東西，以一部入門Land Rover來說，它的設備也算是齊全。雙區恒溫冷氣連三排出風口、12.3吋高清電子錶板、10.25吋Touch Pro輕觸式屏幕連原廠導航、Apple CarPlay、12段調校真皮電動座椅連三組記憶、無線充電板、全景式天幕頂、以及後泊鏡頭，一應俱全。雖然上述設備談不上花巧，但勝在夠實際。至於高清電子錶板則是代理最近賣大包附送的新設備，大大增添了Discovery Sport的豪華感。

Discovery Sport之所以能夠賣到滿堂紅，又豈止設備齊全？它當年面世的時候，是同級唯一一部能夠提供七座位的SUV。不過時移世易，平治也派GLB出戰攻打這個市場，因此Discovery Sport的第三排座位也納入標準配備。至於空間方面，Discovery Sport的第三排向來都屬於緊急用途，因此空間總不能奢求太多，用來接載小朋友或許是第三排最恰當的用途。

動力方面，Discovery Sport的書面動力數值尚算不俗，採用一副Ingenium 2公升直四Turbo引擎連Mild Hybrid系統，最大馬力為200匹，峯值扭力為320Nm。如果從數值上看Discovery Sport的確比起寶馬X3 20i還要優勝，不過Discovery Sport的最大敵人是它的體重，足足重1,979kg。這個重量比起同級對手重了足足200kg，因此它的0-100公里加速也需時9.2秒，明顯比同級SUV慢。在日常情況下使用，這套動力組合尚算夠用，起動一刻亦能感受到Mild Hybrid輕輕的輔助，不過如果想真的爽快地開，就需要把波棍推去S檔才能把那200匹完全催谷起來。作為一部Land Rover，相信大家也不會奢望它的過彎性能有多突出，不過純粹以一部代步家庭車來說，它的操控表現總算不過不失，過彎時紮紮實實，而軚盤的重量亦調校得恰到好處。

車重增油耗 $2/km走唔甩

除了性能受到車重影響，Discovery Sport的油耗亦然，以這部P200 S為例，官方的綜合數據為7.9L/100km，若果以$17.54一升汽油計算的話，即是每公里大概為$1.38。平心而論，$1.38一公里並不算昂貴，但這是根據廠方所提供的數值來計算，若果閣下是長期載人兼且時常行市區的話，$2一公里隨時是最低消費。

總括而言，這部最入門的Discovery Sport P200S總算滿足了萬千渴望擁有Land Rover買家的基本需求，只可惜換來的代價是比同級對手明顯貴的油費，以及毫不亮眼的性能表現，但閣下只要克服這兩大缺點，Discovery Sport絕對是一部值得擁有的七座家庭SUV。

Land Rover Discovery Sport P200S

引擎︰1,997cc直四Turbo

馬力︰200PS/5,500rpm

扭力︰320Nm/1,250-4,500rpm

波箱︰9前速SportShift自動波，四驅

售價︰$519,000起

查詢︰Land Rover HK（銅鑼灣信和廣場地下10-13號舖）

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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