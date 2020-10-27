BMW｜寶馬 x Kith 聯乘M4翻新M3

寶馬（BMW）公開新舊兩款獨一無二showcar，包括M3 Ronnie Fieg Edition及M4 Design Study by Kith，看名字都知，就是這德國車廠M部門和美國紐約時裝品牌Kith合作產物。

為甚麼會促成這次合作？原來有段故，事源Kith的創辦人Ronnie Fieg擁有一部1989年寶馬E30 M3，而早前他就把愛車運到德國，希望可以利用原廠部件進行翻新，不只是局部翻新，而是希望可以將這部31年經典車回復出廠的新車狀態。

有錢有得傾，有頭有面更加可以傾多兩句，傾埋合作。於是廠方索性和車主商量，除了完全翻新之外，還在軚環以及座椅用上Kith品牌標記，特別的皮革上會有Kith的monogram圖案。

而且除了M3外，還加多一部新車M4 Competition，用上和E30 M3一樣Zinnoberrot紅色車身。而且同樣用上Kith皮革，座椅上亦有可發光的Kith徽章。

性能上就是一部M4 Competition，採用3.0公升雙渦輪增壓六汽缸引擎，最大馬力503hp，峰值扭力650Nm，0-96km/h加速只需3.8秒，極速290km/h。BMW M CEO Markus Flasch說今次和Ronnie Fieg及Kith合作，是一個新好機會把經典BMW M3及新的M4 Competition Coupe這兩個相隔6個世代的車款連繫起來。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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