Honda｜本田NSX全年0銷量撤出澳洲 當地停售NSX

大家都愛懷念舊時，尤其車壇更甚，除非一味追求高性能，否則普遍車迷都會覺得車款新不如舊。當中又有一款車的車迷特別懷念舊款，對新混能新款嗤之以鼻，說的就是本田（Honda）NSX。最新消息是在澳洲，因為全年未能賣出一部，所以車廠決定於當地停售。

廠方表示NSX在澳洲已經停止訂購新車服務，而且代理亦都已經沒有現貨可賣，如果當地車迷想訂一部，似乎要花更多時間及心機了。不過停售NSX也並非太過令人驚訝，傳媒CarExpert引用VFACTS數據報道，指在2019年全年，澳洲只賣出三輛NSX新車，而在2018年則有兩輛，2017年、2016年亦只是每年賣出兩輛。而且據說當地代理亦會重建架構，可能會減少陳列室及供應的車款，以至車價都會有變動。

據知，數周前NSX已經在當地代理的官網下架，亦都未能訂購新車，而在未來6至8個月，當地的銷售、客戶服務以至陳列室網絡都可能有所改動。

未下架前，NSX在當地車價為420,000澳元，即是約二百多萬港幣。新車採用3.5公升雙渦輪增壓V6引擎，配合三個電動馬達及九前速雙離合器波箱，綜合馬力達573hp，峰值扭力644Nm，0-96km/h需時2.9秒，極速307km/h。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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