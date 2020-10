記憶︱失憶可能缺乏飢餓素所致 美國研究指肚餓有助提升記憶力

飢餓素受干擾令大腦記憶受損

有人說考試前不要吃得太飽,除了吃飽容易疲倦外,原來飢餓的時候,反而會更清醒,反應更快,美國研究發現這種狀態可能跟人體內的飢餓素有關。

飢餓素(Ghrelin)是存在於血液循環中,由腸胃道的內分泌細胞所分泌的荷爾蒙,其中以胃分泌最多。 它之所以被稱為飢餓素,是因為它能夠增加食慾。我們在餐前感到飢餓時,飢餓素在血液中濃度是最高的,進食後其濃度便會降低。飢餓素能透過增加胃的活動性和胃酸分泌,為身體對食物的攝入做準備,亦有研究指身體的肌肉越多,飢餓素的分泌相對亦較少。

近日美國南加州大學於科學期刊《Current Biology》發表硏究報告,進一步分析飢餓素跟新陳代謝、飢餓,以及大腦記憶的關係。

團隊以老鼠作實驗硏究,他們嘗試干擾老鼠飢餓素跟迷走神經(vagus nerve)的連結。迷走神經其中一個功能是把飢餓素信號由腸胃傳到大腦,再促進海馬迴相關的記憶系統。當科學家切斷了迷走神經飢餓素受體(GHSR)的連接,他們發現老鼠的大腦情節記憶受損,儘管牠們沒忘記在那裏覓食,但卻忘記上一次進食的事,因而增加進食的頻率,老鼠因進食頻繁而增磅、血糖代謝失常。

「動物大腦的情節記憶(episodic memory)受到損害。這種特定的記憶模式會幫助你記起首天上學、昨日的早餐吃了甚麼等的事情。老鼠增加了進食的次數,但我們發現牠們每次進食的份量會略略減少。我們相信牠們增加進食的次數是跟牠們的記憶受損有關。這是由於上一次進食時的記憶,會影響牠們下一次何時進食。」負責此項硏究的南加州大學Dornsife學院生物科學副教授Scott Kanoski解釋。

團隊解釋雖然老鼠能夠記得牠們在哪個位置進食,但牠們似乎忘記了對上一次是何時進食。是次的實驗硏究結果有助了解飢餓素跟迷走神經相關的運作。相信這方面進一步的硏究,可有效改善一些代謝疾病如糖尿、癡肥,以至阿茲海默症(Alzheimer’s disease)的治療方向。

資料來源︰Elizabeth A. Davis,Hallie S. Wald,Andrea N. Suarez,Jasenka Zubcevic,Clarissa M. Liu,Alyssa M. Cortella,Anna K. Kamitakahara,Jaimie W. Polson,Myrtha Arnold,Harvey J. Grill,Guillaume de Lartigue,Scott E. Kanoski ;" Ghrelin Signaling Affects Feeding Behavior, Metabolism, and Memory through the Vagus Nerve", Current Biology,17Sep 2020

撰文︰李飛

