德國旅遊｜德國旅行必食8種麵包 認識500年歷史聖誕甜品Stollen

德國餐桌上最常見的三種食物：薯仔、啤酒、麵包。如果說薯仔是軀殼，啤酒是精神，那麵包就一定是德國美食文化中的靈魂！德國是世界著名的麵包大國，麵包種類有3,200種，德國人對麵包十分重視，當地有專門的國家麵包師學院、麵包師協會，甚至有「麵包博物館」！2014年12月，聯合國教科文組織將德國麵包文化列入世界非物質文化遺產名錄。德國人對麵包的認真態度，令麵包這樣平凡的美食蛻變成為文化象徵。

德國人愛吃麵包，一日三餐都有麵包的出現。德文中的「Abendbrot」，字義為晚餐時間，直譯就是「晚上—麵包」的意思；「Brotzeit」，「麵包時間」也就是點心時間！德國人按照麵包大小，把麵包分成「大麵包（Brot）」和「小麵包（Brötchen）」兩大類。介紹一下德國生活裏常見的德國麵包，之後有機會去德國要試真啲。

1. 黑麥麵包（Pumpernickel）

黑麥麵包是德國西部西法倫地區（Westphalia Region，即多蒙特、明斯特一帶）的代表麵包，純裸麥麵包又被稱為黑麵包，通常用酸酵母發酵製作而成。

2. 小麥麵包（Weizenbrot）

俗稱白麵包，主要以小麥粉製作，小麥為主的麵包常見於慕尼黑、史特加等德國南部城市。

3.多穀物麵包（Sonnenblumenbrot / Dreikornbrot / Fünfkornbrot）

在黑麥和小麥麵包裏加入了其他穀物、種子、堅果和麥麩等。

4. 小麵包（Brötchen）

不同地區有不同叫法，無論是Semmel（德國南部）、Schrippe（柏林）、Rundstück（德國北部）或Wecken、Weckle、Weckli（巴登—符騰堡州、黑森州南部和巴伐利亞北部），其實都是小麵包的意思！小麵包是德國人的早餐選擇之一，街邊常見的街頭小吃「Bratwurst」都是用小麵包夾烤香腸製成。

5. 椒鹽卷餅（Brezel／Pretzel）

扭結成心型的椒鹽卷餅可說是最出名的德國麵包代表！椒鹽卷餅從12世紀開始，就是烘焙師和公會的標誌。椒鹽卷餅不只在大型節慶現場有售，更是每天都可以從麵包店買到，不同地區更有不同風味的椒鹽卷餅呢。

6. 柏林果醬包（Berliner）

類似甜甜圈的油炸麵包，這款德國版的甜甜圈中間沒有孔，而是填滿了果醬，上面再撒上白色糖霜，賣相不錯。

7. 德式饅頭（Germknödel）

發源自德國南部的小食，德國式的「饅頭」，表皮煎得稍微金黃；特定節慶版的Germknödel 叫「Dampfnudel」，先用蒸的方式來加熱麵糰，淋上醬汁撒上糖粉。

8. 果脯蛋糕（Stollen）

德國東部德累斯頓（Dresden）的傳統甜點，是一種利用果乾、堅果做成的發酵甜點，質感像麵包，但製作材料類似夾心蛋糕。果脯蛋糕至今有五百多年歷史，是德國人每家每戶在聖誕節時也會購買的節慶食物。

俗語說得好：「民以食為天」，出門在外，一日三餐是其中一個了解當地文化最便捷的途徑！必須強調的是，德國麵包不同於香港食到的「空氣包」，絕對無偷工減料，食落啖啖麵包香，夾芝士或火腿一流！

撰文：Monka • 莫嘉的漫遊地圖

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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