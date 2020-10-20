TikTok｜3大日常習慣會損害琺瑯質 用錯牙膏都有機會 牙醫警告咪學KOL用指甲銼磨牙

TikTok KOL教人指甲銼磨牙 牙醫指磨牙及酸性食物會損害琺瑯質。

雖然國際版抖音TikTok已被美國禁止，但在海外仍有不少年輕人追捧，早前有KOL教人用指甲銼磨平牙齒，更吸引不少少女爭相模仿「呃Like」。香港大學牙醫學院副院長朱振雄教授表示，使用指甲銼的確會磨平牙齒表面的琺瑯質，惟琺瑯質受損時，會令象牙質外露，牙齒從而變得敏感，甚至會產生刺痛或痠痛感，而且象牙質較柔軟，不及琺瑯質般堅硬，因此保護能力會相對較弱，亦是不可逆轉的傷害。

正常人當然不會用指甲銼磨牙，但朱教授羅列了日常生活中，最常見的三個損害琺瑯質習慣。

一. 睡覺時磨牙

不少人睡覺時有磨牙習慣但不自知，磨牙時琺瑯質會被不斷磨蝕，因此朱教授建議患者可先向牙醫諮詢，若情況嚴重者牙醫會建議他們使用牙膠，避免琺瑯質受到進一步的侵蝕。

二. 用錯潔齒產品

使用不當的潔齒產品，最常見便是去煙迹牙膏及硬毛牙刷，牙膏中加入較粗糙的粒子去迹，容易令琺瑯質受損，因此朱教授不建議市民隨便購買非牙醫推薦的去迹牙膏使用。

三. 酸性食品

含酸性成份的食物在日常飲食中都很普遍，如汽水、果汁、話梅及甘草檸檬等飲品或小食，由於酸性食品容易造成牙齒酸蝕，因此必需適可宜止。

朱教授又建議如大家覺得「口痕」想吃零食，不妨以無糖香口膠取代，因咀嚼香口膠可刺激口水分泌，而口水可中和口腔的酸性，從而發揮保護牙齒的作用。教授又提醒敏感牙齒人士，在使用防敏牙膏後只是減輕牙齒敏感情況，但琺瑯質依然受損，所以咬硬物時，如冰塊或大閘蟹便要小心，便可能會有咬崩或咬裂牙齒情況，建議大家必須量力而為。

記者：曾怡

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！