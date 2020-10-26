心臟病｜30歲都有機會高血壓 陳藝賢醫生警告年輕人患高血壓更易出現嚴重併發症

瑪嘉烈醫院心臟科專科醫生陳藝賢：年紀越輕有高血壓對內臟的損害可能越大，出現併發症的機會自然更高

高血壓、高膽固醇、高血糖，俗稱三高。不少人以為只有老人才會有三高問題，其實近年高血壓已有明顯年輕化迹象，患者往往因為諱疾忌醫，忽略背後風險，最終出現併發症，引發嚴重心臟問題。

諱疾忌醫終引發併發症須通波仔兩次

47歲的吳先生數年前因為頭部受傷入院，意外發現有高血壓。起初他不以為然，即使醫生處方降血壓藥，他亦沒有遵照指示服藥，繼續捱夜、吸煙、飲酒，更每星期打邊爐四次，慢慢燃點體內炸彈。一年後某日在床上休息時，他突然非常頭痛，服食多顆止痛藥仍未能止痛，視野更開始模糊，終決定到急症室求診。吳先生憶述：「一量血壓，上壓接近220，護士立即替我抽血，又給我降血壓藥。」他直言，事後對降血壓藥也是愛理不理，「我以為老人家才會有高血壓，後生仔不會有。我年紀又不是大，為何突然有血壓高，甚至有心臟病？我真的接受不了，所以也不會接受要食藥。」最後，吳先生某日逛街時突然不斷冒冷汗、嚴重氣促、胸口劇痛，檢查後發現心臟三條主要血管都堵塞近八成，要分兩次手術「通波仔」，他說：「醫生說血管已堵塞得好幼好幼，而且不能一次過通三條血管，很大風險。」造成嚴重心臟問題，除了因為吳先生以前有吸煙飲酒習慣外，高血壓也是一大誘因。

瑪嘉烈醫院心臟科專科醫生陳藝賢解釋，血壓其實是心臟將血液泵出血管時，對血管壁所造成的壓力。陳藝賢醫生說：「上壓就是心臟收縮時，對血管造成的壓力；下壓則是心臟舒張時，對血管造成的壓力。」當上壓是120至129，便屬偏高血壓；若上壓達130或以上，下壓達80或以上，便能稱為高血壓。高血壓分為原發性和繼發性兩大類，原發性涉及年齡、肥胖、吸煙、飲酒等高危因素，而繼發性則與身體其他器官有關，如有腎上腺腫瘤、甲狀腺分泌問題、 睡眠窒息症、先天大動脈狹窄、先天腎動脈狹窄等，都會較易出現高血壓。

高血壓年輕化源於不良生活習慣

衞生署於2014年至2015年所做人口健康普查顯示，當時有超過四分一人有高血壓，年紀越大，患高血壓的比例就越高，65歲或以上人士有超過6成人患有高血壓。陳藝賢醫生說：「觀察所得，的確多了年輕人有高血壓問題，這可能源於運動少，令肥胖變得普遍，加上飲食習慣上，年輕人較多攝取鹽份或鈉質，所以40歲左右的人，其實都有15%的人有高血壓。再年輕點，35歲以下，都有5%。」陳藝賢醫生提醒，當上壓比正常水平每升高20度，患心臟病或中風的機會便會增加一倍。陳藝賢醫生又指，高血壓對年輕患者的影響可能比老年患者更大，「年紀越輕有高血壓，影響內臟的時間就越長、對內臟的損害也可能越大，出現併發症的機會自然更高。」

高血壓在未引發併發症前，一般未必有症狀，頭痛亦僅多見於血壓突然急升的情況。陳藝賢醫生說：「血壓高的問題，是長時間令身體器官慢慢損壞，病人就可能因此有併發症。」併發症包括心臟血管出現粥樣硬化及收窄，長遠引發心肌梗塞；影響腦部則可能導致腦出血或缺血性中風。陳藝賢醫生指，香港每年因為高血壓直接引致死亡的人數約為800人，「但不要忘記，高血壓會透過其他併發症引致死亡，如香港每年都有6,000人因為心臟病死亡、3,000人因為腦中風死亡。」

成人應每年量度血壓 多吃蔬果多做運動

因為高血壓有年輕化迹象，陳藝賢醫生建議18歲或以上人士每年做身體檢查，量度血壓，當發現有偏高現象，便應該每半年覆檢一次。不論是否高血壓患者，好好控制血壓對健康都有幫助。陳藝賢醫生舉例，飲食上盡量少鹽，同時要經蔬果吸收鉀質，另外要戒煙戒酒、控制體重，每日做半小時至一小時中等強度運動，這些生活習慣都有助降血壓。

若患者在培養良好生活習慣後血壓仍然高企，便要考慮藥物治療，就如吳先生的個案。本來諱疾忌醫的吳先生經歷生死邊緣後，每日都會按時服藥，包括多款降血壓藥，以穩定血壓。另外他已戒煙，戒食油膩煎炸食物，並多吃蔬果，他笑言：「以前真的完全不吃菜，現在為健康就一定要食，我都慢慢接受到自己患病了。」

記者：李煒汯

攝影：許先煜

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