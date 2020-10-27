萬聖節變裝｜喵星人化身「厭世速遞員」 網友笑翻：可以速遞到我家嗎？

Halloween萬聖節寵物Cosplay 英國飼主將波斯貓變身速遞員

一年一度的萬聖節即將到來，為了感受過節氣氛，許多人都會邀約三五好友一同變裝舉辨熱鬧派對，小朋友們也會精心打扮走上街頭向店家「領糖果」。而除了裝扮自己，近日也有飼主將心思花在自家貓咪上，笑翻一眾網友。

這位充滿創意的飼主來自英國，他時常會上傳兩隻可愛波斯貓艾瑞克（Eric）和奧莉（Ollie）的日常照片，這次為了因應萬聖節，他也準備了兩套服裝給艾瑞克和奧莉，並為牠們錄影留念。

從影片中可見兩隻貓貓身穿速遞員制服、「手拿」速遞紙箱，再配上厭世表情的反差既搞笑又吸睛，飼主將影片上傳至粉絲專頁後，吸引不少網友留言表示：「我實在想不出這世界上，還有甚麼東西能比艾瑞克和奧莉還可愛，我愛牠們！」、「你們能送速遞到瑞典嗎？」、「今年萬聖節，我該跟朋友借貓貓了！」

而飼主事後也留言告知網友，在訂購這兩套「速遞員制服」時，為了確保貓咪們舒適，特地訂了較大尺寸，錄影時間也只有1分鐘，「牠們甚至沒有察覺到自己身上穿了甚麼」，過程中也無任何「貓員」受傷。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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