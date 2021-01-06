疫情下，許多人失業，亦有零售店捱不過零售寒冬紛紛結業，某部份人便想到開設網店。然而開設網店並非易事，雖然可節省店舖租金，可是稍有差池，輕則商品滯銷，重則影響個人名譽。

梁芷珊是一名網店店主，亦是一名KOL（意見領袖）。在社交媒體耕耘了20年的她，認為經營網店的第一要訣，便是將真實性格呈現出來。話雖如此，她卻在去年邀請建制派人物何君堯作網台節目嘉賓，節目甫推出便引來公關災難，許多人直斥她是「偽黃」。一年過去，梁芷珊終親身在《公關駕駛學院》剖白當時想法，事後又如何亡羊補牢，反敗為勝。

第一天便呈現真實性格 方能戰勝演算法

在網絡發達的年代，網購平台競爭激烈，現時每一個KOL面對的變數亦比以前大很多。在芸芸網店之中，怎樣才能突出重圍，取得觀眾青睞呢？

「你是KOL的話，由第一天開始，便要把你的真實性格呈現出來。如何帶領言論，你喜歡的東西你希望同樣獲得別人的青睞，人們相信你的推薦，你是不是應該拿些真實喜歡的東西出來？」梁芷珊認為，若然連店主亦不喜愛自家商品，沒有親身使用，在演算法上並不會得到好處。只有與買家建立聯繫，才可取得收益。

訪問何君堯闖下彌天大禍 只有真誠認錯才可獲得原諒

現今線上線下的界線越趨模糊，個人的身份形象可以帶動到個人品牌。然而在社交媒體耕耘了20年的梁芷珊，在去年竟犯下大錯，不但惹來公關災難滿城風雨，好友杜汶澤更因而與她絕交。

「那時我剛設立一個網台，當時我期望大眾想看到各式各類的人士，有不同人士發言，事後證實我是錯的。」梁芷珊在去年12月開設網台節目，首集嘉賓便邀請建制派紅人何君堯，惹來大眾不滿，更有人懷疑梁開設節目，是為何君堯「洗白」：「我細看大家的留言，清晰地聽見大眾給我的訊息。當中有一部份留言簡直是罵得到位，例如是『我不需要你告訴我，我住在元朗，當晚我亦在場』。若然你創立一個頻道討論某個議題，這些議題需要你研究嗎？不要人云亦云。」為了顧及眾人感受，梁芷珊決定把影片下架，在影片下架前更把Facebook和YouTube的留言一一截圖，以免大眾誤解她是為了掩飾過錯而删除留言。

「黃毓民在事件初期便把我臭罵一番，有一個人可以當面跟我說為何大眾難以接受、你應該做甚麼、你的底線應在何處、你希望達至甚麼目的，那是一門教學。」除了黃毓民在直播當面斥責她做法愚蠢以外，蕭若元亦在節目中以第一身認識梁芷珊的角度，力撐梁芷珊並非偽黃。「他從認識自己的角度親身保證：梁芷珊是絕對黃絲，並非偽黃。這個處理方式，在他的聽眾中起了幫助作用。」當一個人不能解決問題，便需要借助他人力量解決問題，這就是社交媒體的真諦。

許多人犯下公關災難之際，便會把留言通通刪除，梁芷珊這樣說：「我認為大眾的眼睛是雪亮的，是出於個人錯失而把影片下架，還是為了平息眾怒而把它下架？路遙知馬力，大家會看到。」許多人在公關災難上，希望反敗為勝，可是大多人都忘記了：首先要承認個人的錯失，才能理解到他人的看法。

採訪：謝芝琳

攝影：魏沛賢、尹彥翹

剪接：魏沛賢

編輯：鄒仲安

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