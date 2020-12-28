旺角通菜街由旺角道到水渠道的一段，街道兩旁一個個充了氧氣的塑膠袋，裝着五顏六色的觀賞魚，整齊的掛在鐵絲網上，明碼實價地任君挑選。這個國際馳名的獨特畫面，沒錯！正是人所共知的鬧市水族館：金魚街。

這裏由七十年代開始便是金魚商販的大本營，街道兩旁出售觀賞魚的店鋪林立，據聞全盛時期連計樓上舖便有過百間水族店。如果你還以為玩水族就是養金魚，又或只是年長老友記的玩意，便大錯特錯。今日記者就請了15歲的生力軍魚友Ryan Cheng，帶我這個外行人遊金魚街。

Ryan自小在爸爸和哥哥的薰陶下接觸觀賞魚的世界。三、四年前開始，每星期都會獨自逛金魚街，「有時溫習後，便會到這裏逛逛，輕鬆一下，由街頭逛到街尾，走一個圈。」除了為家中近百條鹹淡水觀賞魚添置日用品，他更喜歡觀察店舖內人群的交流，感受滿滿的人情味。所以他爽快答應了今次的導賞之旅，希望向更多的人分享養魚的樂趣，為出售觀賞魚這個夕陽行業，以及漸漸失色的金魚街添一點動力。

第一站，我們來到位於通菜街弼街十字路口旁的水納百川。Ryan說：「這店的魚質素實在很不錯，死傷率十分低。最主要是可以讓你慢慢觀察，看中哪一條魚才去撈起。」為了飼養近百條魚，Ryan指家中有多達16個魚缸，所以除了觀察魚兒游姿的穩定性來判斷健康程度，還會分析其體形和性格，安排放在最適合的魚缸。他說：「袋仔魚雖然很方便，看中付款便可拿走，但如要選出狀態好的魚，始終在魚缸挑選較好。」

老闆唔理你「可能佢唔識」

由於幾乎沒有同齡朋友能跟Ryan分享養魚的樂趣，所以魚街的老闆們便成了他最好的魚友。水納百川老闆古定賢一見Ryan，便問起他家中近期最寵愛的鼠魚缸。阿古笑說：「基本上大部份客人都會認得，他（Ryan）來到這裏通常自己招呼自己，在魚街經營地舖一年多，年輕的魚友客人也不少，可能因為我也是年輕的一群。」問到阿古若以水族店老闆的角度，逛魚街有甚麼心得，他說：「因為每一間的價錢和質素都不一樣，推介大家先順路走一圈。貼士是盡量先找職員或老闆談兩句，如果他願意回應你幾句，便有信心可幫襯一下。相反，如果他不理會你，那很有可能他自己也不是很懂得養魚。」

雖然阿古進駐金魚街只有年多的時間，但他在訪問中亦為親歷金魚街的變遷而感慨，「之前金魚街比較旺，因為全條街都是魚店，現在弼街至旺角道那一段，幾乎全都變了寵物店。」由魚友到水族店老闆，問到他覺得經營水族店可會是他的終身職業，他慨嘆：「至少在疫症下還能維持生計，便暫時繼續吧。」

接着，Ryan帶我們到他的另一個蒲點，位於水渠道的殷輝水族，他說：「我選擇店舖的標準很簡單，老闆比較友善可信，會根據你魚缸的狀態和家的大小，建議魚的品種和合適的用品，更會糾正你的錯誤，都是不會呃人的良心小店。」

相信老闆陳俊輝便是其中一位他口中老實商人，雖然他一臉冷酷但一進店便給Ryan一個大大的招呼。輝哥搭着Ryan的膊頭跟我們說：「他真的很厲害，年紀輕輕知識比我還要多。他會上網搜尋每一款魚的知識，有些需從外國如巴西哥倫比亞等地入口的魚種，他都懂得拿來詢問我會否入貨。」

言談間看得出輝哥十分關顧Ryan，或者是因為年輕魚友也變得罕有，輝哥說：「我主要出售體形小的魚，所以年輕客人算是比較多。中年人愛玩的大型魚，在這條街已經消失了。」

增售爬蟲類 彌補開支

輝哥經營殷輝已經八年，他指出金魚街變了很多，因為以水族店的利潤，很難彌補高昂的租金支出，很多都變了食肆，「所以你見到我的店，除了買魚也有爬蟲類及其他東西，這樣我才能彌補開支。」

要打理一間水族店，換水餵食撈魚，幾乎全日冇停手。輝哥說：「其實鍾意養魚的便能做到，這些全部都是生命，不可以懶。莫說放假，一年365日都要在這裏照顧牠們。」除了對魚有種責任，對金魚街亦是，輝哥續說：「我也曾打算搬到樓上舖，但還撐得住的時候仍想留在街舖，因為搬到樓上，金魚街便撐不下去了。金魚街終會消失，只是遲早問題，現在多了網上魚店，被時代淘汰也沒有辦法。」

跟Ryan遊了一轉金魚街，初步體驗到甚麼是魚友之樂。但為了更了解金魚街的生態，我找了經營樓上舖的鄒豪杰（Jacky）了解一下。他6年前開始在金魚街賣魚，首先在唐樓門口當小販，被拉到警署後，他求得店主以200元一日的租金，租出舖頭門口鐵絲網的背面。經歷了大半年站在樓梯口賣魚，再租到店主舖頭入面最不顯眼的一格魚缸，到現在終於開了樓上舖，經營金魚街甚至是香港唯一的孔雀魚專門店。

Jacky指樓上舖和地舖最大的分別是人流，「在地舖，不出兩星期便可以把整缸魚賣光，但樓上舖有些賣不出的魚，可能會在店內終老。」亦因為人流的差別，他有更多時間可以更細心地照顧店內的魚，這些正是他眼中最大的職責，「由剛剛開始賣魚，便有人說我態度不好。我認為店主給人兇惡感覺，是金魚街的特色。養魚的學問實在太多，試想客人買一袋價值10元的魚，你很難花數小時去教導他。我的職責不是招呼客人，我的本份是提供健康的魚。幸好這些年來，沒有人說我賣的魚質素不好，最多只是態度不好或者比較貴，這點我是感覺自豪的。」

「對水」花時間 因健康無價

為親身感受魚佬的一天，記者體驗了Jacky一整日在水族店的工作。Jacky說：「做得最多的不外乎換水和餵魚，每天約下午12時30分會餵第一次魚，之後便會換水。晚上6時30分餵第二次魚，洗缸與否就按需要，一般返貨前會清理一下。」餵魚也有學問，要懂得觀察魚的狀態去判斷牠們的胃口。盡量不會下過多的糧，因為淨下了的魚糧會把水污染。Jacky每星期會返貨一次，最艱難的任務便是把重達40公斤的魚抬上樓。

記者自問沒有這個力氣，惟有幫Jacky進行「對水」過程。新到的魚因為水質不同，不可以立即放入魚缸，要把店內魚缸的水，逐步混入袋中，令水質的變化盡量減到最慢讓魚適應。這個道理懂養魚的都會知，但大部份水族店都會省略，Jacky說：「對水挺消耗人力和時間，不太符合經濟效益。一般最常見的方法是，整袋魚放在魚缸裏浸，令溫度同步便算。這樣做對牠們的健康不好。」街舖去貨較快能把魚賣光，所以不會這麼講究。養着過千條生命，無可避免面臨生命的抉擇，Jacky說：「例如一條魚病咗醫唔返，又或者康復了卻因為明顯的缺陷而售不出，是要掉了牠嗎？我不捨得丟棄。」店內有些沒有價錢標示，長滿青苔便是廢棄缸，都是無病無痛、不夠漂亮的魚的安老院，「賣唔出唔緊要，養到牠肥肥白白，是我的職責。」

熱愛養魚的Jacky，最瘋狂試過全日望着魚達十個小時，「望魚是一個很療癒的過程，看着牠周圍啄吓啄吓，或雄魚追雌魚，游到每一個角落燈光的反射也不同，這些都是很令人着迷的事。」多年來在金魚街掙扎求存，但他亦不諱言金魚街終會式微，「對比我初入行，現在的水族店已經少了，如果有得選擇，我打算做足一輩子。有些日本或台灣的師傅級人馬，養孔雀魚幾十年，直到眼睛退化看不到魚才會退休。如果香港失去金魚街，突然跟我說不能再做這個行業，我會覺得不捨。」

殷輝水族 旺角水渠道9號地下

水納百川 旺角通菜街158a地下

百萬香港孔雀魚專門店 旺角通菜街126a二樓

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆、張志孟

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！