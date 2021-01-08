先是WhatsApp更新私隱設定，強制與Facebook分享資料、Samsung S21預計下周發佈、Flash Player壽終正寢，官方建議「立即解除」程式，保護個人電腦系統、Apple推出AirPods Pro牛年限量版及Monster Hunter Rise 釋出限時免費體驗版……果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

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WhatsApp新私隱設定：強制與Facebook分享資料

WhatsApp剛剛就對用家發出通知，將會更新服務條款和私隱政策，當中最令人驚訝的是，用戶資料將會由2月8日起強制與Facebook共享，包括WhatsApp的賬戶資訊、電話號碼、服務相關訊息、互動資料甚至IP地址。

稱希望有助Facebook「優化」服務，讓他們更「了解」客戶和提供更合適和個人化的資訊和廣告。其實WhatsApp也曾被爆出過私隱問題，Facebook近年也經常因政治取態被批評，最近甚至凍結美國總統特朗普賬戶，直至總統權力交接完成。大家又會否積極考慮放棄Facebook及WhatsApp等社交產物呢？

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Samsung S21預計下周發佈

Samsung正式預告，將於香港時間1月14日晚上11時舉行網上發佈會，預計將會發佈最新的S21系列，記得留意當晚Gadget Guy的即時報道。

不過，新機基本上已經完全曝光，新機預計有Galaxy S21、S21 Plus和S21 Ultra三款。根據S21系列的流出圖，鏡頭設計與預告吻合，會延伸至邊框，採用置中打窿屏幕。S21和S21 Plus搭載3鏡頭，S21 Ultra則有4鏡頭，甚至網上已經有上手試玩片段。

此外傳聞新的真無線降噪耳機Samsung Buds Pro也將一同發佈，採用入耳式耳塞和亮面設計，網上亦出現了詳細評測影片。兩大重點產品都已經曝光，不知道到時發佈會還有沒有其他驚喜給大家。

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Flash Player壽終正寢 Adobe建議立即解除

陪伴我們長大的Flash Player正式告別，Adobe在2020年12月31日已經正式停止支援Flash Player，不再發佈任何更新，也不再提供安全維護。2021年1月12日起更會終止Flash Player播放內容，為此官方也強烈建議所有用戶，「立即解除」Flash Player程式，保護個人的電腦系統。

2020年最硬淨電話：Pixel 4a

知名YouTuber JerryRigEverything拆機無數，由佢選出最堅固耐用電話說服力十足。他表示今年最堅固電話不是旗艦，而是中階的Google Pixel 4a，他指電話雖然只是用膠殼，但仍足夠堅韌，屏幕也容易更換。

此外他也選出了年度最易維修電話Pixel 5；內部結構最靚電話iPhone 12 Pro Max；最難維修電話就是黑鯊3；耐用度最差電話就是OnePlus Nord。除了iPhone，其他電話在香港都不算熱門選擇。

Apple推出AirPods Pro牛年限量版

踏入2021年，Apple再出新產品，就是AirPods Pro的牛年限量版。限量版基本上與普通AirPods Pro一樣，包裝盒上印上特別設計的紅色牛牛Emoji，充電盒上也印有灰色版本牛牛Emoji，這款限量版只會在香港、台灣、新加坡和中國四地發售，售價同樣是$1,999。

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《男兒當入樽》推電影版

《男兒當入樽》的作者井上雄彥最近宣佈，將會推出《入樽》的動畫版電影，雖然相關細節不多，是延續漫畫版完結後的故事，還是其他內容也是未知之數。不過官方已設立了這套電影的網站，各位入樽迷或者要再耐心等候了。

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Monster Hunter Rise釋出限時體驗版

Nintendo Switch的《Monster Hunter Rise》（魔物獵人 崛起）預定於2021年3月26日推出，最近CAPCOM宣佈由即日起至2月1日，將開放《Monster Hunter Rise》免費體驗版，讓所有玩家試玩。大家現在已可從Nintendo eShop下載，提供一人遊玩及與附近主機多人遊玩，如果有「Nintendo Switch Online」更可以網絡通訊進行多人遊玩。

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記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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