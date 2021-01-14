老年黃斑病變是最常見的黃斑病變，亦是三大致盲眼疾之一，意指50歲以上人士黃斑區出現退化迹象，會逐漸喪失中央視力。如果看到的事物扭曲變形、不能辨別出各種顏色、中央視力模糊、景物中央甚至有空缺或變黑，或許你已經患上老年黃斑病變。不過此症並非長者專利，因為深近視和經常用電子產品都會導致黃斑點病變，所以年輕人也要注意。

阿姆斯勒格方格表自測黃斑區功能

網上有指阿姆斯勒格方格表能夠測試出老年黃斑病變，眼科專科醫生葉佩珮指方格表是一個非常有用及可監察黃斑區功能的方法。測試時要注意正確的使用方法，「如有遠視即老花或近視人士，須配戴眼鏡進行測試。首先將阿姆斯勒方格表放在約30厘米的閱讀距離，然後覆蓋左眼，右眼注視中間黑點，再覆蓋右眼進行測試，如果發現有彎曲、模糊、看不清某些地方，甚至有缺失的情況，就要向眼科醫生求診。」

老年黃斑病變可分乾性與濕性 後者可喪失視力

老年黃斑病變分為乾性及濕性兩類，九成患者都屬乾性，葉佩珮醫生解釋乾性指視網膜中央位置，黃斑區的感光細胞開始出現退化，更嚴重會有地圖式委縮，慢慢喪失黃斑區的細胞。而濕性則指黃斑區會有滲水、發炎及出血的情況，如沒有及時處理會永久衰失視力。雖然濕性患者只有一成，但這一成患者中有九成都會喪失視力。

四大因素或會引致老年黃斑病變

除了年齡因素之外，遺傳、有吸煙習慣、三高及長期暴曬都會導致老年黃斑病變，加上乾性老年黃斑病變初期沒有任何明顯病徵，容易被忽視，葉佩珮醫生建議長者要定期進行詳細的眼科檢查，「建議50歲以上長者，即使雙眼健康也要每年進行一次眼科檢查，如果本身患有其他眼疾，就可能要更密集的檢查。」另外葉佩珮醫生指如想預防老年黃斑病變，除了戒煙之外，亦要自己留意會不會有高血壓和心血管病，要有均衡飲食習慣，多吃生果蔬菜。

記者：馮思穎

攝影：張志孟、許先煜

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