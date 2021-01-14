「世界上有85%的蠔礁被破壞或滅絕，因為海岸線發展、填海、污染等影響生蠔生長。」香港大學生態學及生物多樣性研究部副教授Bayden Russell說。不少香港人愛食生蠔，但你知道濾食性的生蠔可以過濾海水嗎？香港蠔（Crassostrea hongkongensis）更是全球濾水量最高的品種。記者今天來到下白泥的后海灣，了解香港蠔的生態以及蠔礁修復工作，為大自然出一點綿力。

下白泥后海灣的生蠔養殖業有超過700年歷史，近年因為填海污染及過度捕撈，破壞了海洋生態，所以蠔礁修復工作的目標，是希望改善海水污染、增加生物多樣性、提高海洋生物繁殖數量等。大自然保護協會項目外展助理經理羅頌翹（Anniqa）解釋：「蠔礁修復工作比想像中簡單，泥灘上有些水泥石柱，由海中心的養殖蠔排沖過來，我們只須把部份已經成形的迷你蠔礁石柱及已風乾蠔殼堆放在一起，蠔寶寶會自動依附在蠔礁生長，4至5月是生蠔繁殖的旺季。」

蠔礁擺放地點亦有講究，Anniqa續說：「我們不希望蠔礁擺放在高潮位，即近岸位置，一來潮退有人會採蠔，二來蠔礁在外圍可以阻擋海浪，讓海床其他生物有更理想的居住環境。」

醫學用馬蹄蟹 石柱影響覓食

「香港人應該感到驕傲，因為有一個以香港命名的生蠔，對比世界各地的生蠔，香港蠔的體形較巨大，可以長達半隻手臂。」Bayden提到，香港蠔的過濾率為所有蠔類品種之中最高，根據香港大學理學院太古海洋科學研究所及大自然保護協會共同研究發現，7平方米的香港蠔礁，一天平均可以過濾一個奧運標準泳池面積（50米長×25米闊×2米深）的海水。當然蠔礁越大，作用越大，蠔礁亦會不斷循環生長，沒有壽命長短的概念，對改善海水污染有很大作用。短短兩年間，Bayden收集了500個泥土樣本，研究蠔礁生物的多樣性，去年就發現了一種在香港水域未曾出現的螃蟹品種──Nanosesarma pontianacense，「在蠔礁棲息的生物比泥地多六倍，現階段屬於早期研究，我們相信日後會發現更多生物。」

將迷你蠔礁石柱放好後，蠔礁設置已完成，我們會把一些完全沒有蠔礁依附的水泥石柱拿上岸，清理魚絲以及石柱上的蠔殼，避免石柱阻礙泥灘生物生長。」例如后海灣是不少馬蹄蟹的棲息地，牠們走路時尾巴要露出沙面，水泥柱棄置在內灣會影響覓食，減少牠們的生長和數量。Anniqa說，馬蹄蟹血有醫學用途，「馬蹄蟹是蜘蛛及蠍子的近親，學名為鱟，牠的血可以用來做醫學用品的測試劑，例如測試疫苗有沒有受到細菌感染，藍色血液同時冠上藍血王子的稱號。」要減低馬蹄蟹絕種的機會，就更要移走水泥石柱。

郊遊後帶走垃圾 義工計劃齊參與

除了下白泥，吐露港是蠔礁試點，記者和Anniqa把回收的蠔礁，拿到下白泥盡頭堆填區對面的空地，做天然風乾。風乾大概4至6個月便可以拿到吐露港，循環再用之餘，風乾更可以避免外來細菌入侵不同的蠔礁試點。

「蠔礁在全世界消失了85%，是最瀕危的海洋生態之一，我們希望以香港作為起點，做更多示範項目，慢慢擴展到周邊地區都可以做好蠔礁修復工作。」單單靠蠔礁修復當然不足以改善全部水質，海水污染是一個複雜的問題，Anniqa認為應該從源頭入手，例如近日是觀賞候鳥的季節，希望各位觀鳥人士或攝影師，欣賞大自然景觀的同時把垃圾帶走，記者在下白泥路上的確發現不少垃圾及口罩。自己的家園當然要由自己修復，大自然保護協會會視乎武肺舉辦義工修復蠔礁計劃，有興趣可以留意其官網，保護海洋生態就由你我做起。

TNC HK 大自然保護協會FB： TNCHongKong

記者：翁怡富

攝影：潘志恆、蕭志南

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