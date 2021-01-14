筆者是在港土生土長的80後自由攝影師Jordan，去年10月中出發到英國並以LOTR（Leave Outside the Rules）入境，因為所持的積蓄有限，訂下目標在一個月內找到工作，結果在11月倫敦進入Tier 3後不久，便開始了做「外賣仔」的工作。由於受疫情影響，加上本地人對LOTR的安排未有深入了解，要在這邊找工作實在不容易，所以外賣送遞員的工作便成為了我的首選。

要有收信地址、銀行戶口、「摩打腳」

在英國，除了Deliveroo外，還有好幾間外賣公司，但其工作申請相對較易，而且本身加盟的食肆和外送員數目也較多，所以成為我嘗試的目標。申請成為外送員的步驟很簡單，只要到官方申請頁面，按步驟提交資料及證明文件便可以了；網頁提供的步驟說明也很清楚詳細，基本上沒有遇到任何困難。以下是做「外賣仔」必備的3樣東西：

1. 收信地址，用作住址證明。最好是有地產經紀公司發出、已簽訂的租約，又或者是由政府機構、水電公司、銀行等發出的賬單或信件。我用了銀行寄給我銀行卡的信件作住址證明。

2. 銀行戶口，用作支薪的。必須是英國境內的銀行，網上銀行也沒問題，不過規模比較大的銀行例如Barclays或Lloyds Bank會較好。

3. 一對「摩打腳」。因為很多時候都要遊走整個鎮或跨區，平均一天的總路程可達35至40公里，如果有踩單車習慣的朋友們會比較容易適應，或者花費多一點買電動單車。

提供護照內LOTR印

根據英國政府網頁GOV.UK的資料顯示，以LOTR入境的BNO持有人擁有工作和讀書的權利。雖然在社交媒體上有不少人分享個人經驗，表示很多僱主因為不清楚LOTR的安排而拒絕聘用，但根據我的個人經驗，申請做「外賣仔」時只要清楚提供BNO護照上有LOTR的蓋印，他們都會接受你的申請。

另外有一點要注意的是，申請頁面內有一個部份要求你自拍大頭照作身份證明，系統會啟動一個專用的plug-in應用程式拍照，而我試過用Android系統的手機出現操作問題，最後借用另一部iPhone完成這部份。

上載BNO護照證明時，記得清楚地拍下個人資料及蓋有LOTR印的頁面，大概一星期多便會收到回覆。接受你的申請後，你須要按要求到官方網站訂購一套Rider Kit，第一套免費裝備包括一件外套和一個新款保溫背囊。

自行購買單車裝備 必裝車頭車尾燈

在正式接單前，還有一些裝備要自行準備。首先，當然就是單車，我在Argos這個網上平台購買，連運費約120磅。最好選用送貨服務，避免到門市自己領取。因為單車以裝箱形式交付，在英國是沒有任何交通公具可以讓你將大型行李攜帶上車的，只能預約貨車或UBER XL，費用比送貨的運費昂貴得多。

然後要買的是單車鎖。因為倫敦的單車失竊個案頻繁，甚至有認識的外送單車手的單車被盜，所以必須確保自己的謀生工具，我建議買一款較粗身的U鎖，減低被盜竊的機會。另外，必須購置車頭和車尾燈。因為英國法例規定入夜後須亮起單車燈行車，建議買一些可以用USB充電、前白後紅的款式。

由於每日的路程都比較長，這邊的路面泥沙也比較多，如果希望單車耐用一點的話，平均每3至4天便要換一次鏈油。所以還要多買一套換鏈油的套裝，包括洗鏈的除油劑（degreaser）以及上油的潤滑油（lubricant），還有一支刷及一塊抹布方便清潔。至於其他方便自己的配件，包括免提藍牙耳機、手套、綁在手腕的手機套都建議大家購買。英國法例沒有規定單車手必須佩戴頭盔，但如果不習慣在馬路踩單車，想更安全的話，多買一個單車頭盔會比較好。

主力做晚餐時段 周末晚市有加乘獎勵

集齊所有裝備，再下載好Rider App便可以開始接單開工了。基本流程就是開啟Rider App上線，在地圖上有顯示六邊形顏色格的地方等待指派定單，確認接受定單後沿着地圖建議路線到餐廳等待取餐，確認取餐後再沿着地圖建議路線到達客人位置，交收餐點後在App確認完成送餐即可。整個操作簡單易明，大約做2至3天便能夠上手。

我最主力的時段是晚餐時段，大約是5點半至9點半，因為晚餐的定單相對較多。另外平日的定單會較少，而星期五六日晚會比較多，特別是星期五晚是最多的。另外官方會將星期五至日、6至8時的定單劃為超級尖峰時段，如在這些時段工作的話，會有1.2倍的加乘獎勵。所以我星期五、六、日晚基本上是必做，而且會踩快一點，希望可以接更多的定單。

一般而言，系統會根據你身處的位置指派鄰近的定單給你，而餐廳同客人的距離可以有長有短，短的可以只是在鄰街，約300米範圍內；但長的可以是在鄰鎮的鄰鎮，試過最長是3.8公里。雖然定單的計費公式是基於距離計算，但對於單車手而言長途定單是不理想的，一來是長途較辛苦，二是長途定單大多都會指派你到沒有餐廳的住宅區，完成定單後需回程到繁忙的範圍才能夠接到下一張定單，回程時便損失了不少時間。

撳掣出糧每次收0.5鎊手續費

最重要的部份當然是出糧。Rider App在你完成一張定單後，便會將送餐費轉入你的賬戶內。除了星期日或公眾假期銀行非辦公時間外，只要按下付款按鈕，便會即時轉賬到你的銀行戶口。不過由於每宗交易都會收取0.5鎊（約5.3港元）的費用，所以我一般會每一星期收一次錢。另外，周末出勤的額外獎勵會以獨立賬單的形式存入已登記的銀行戶口。

平均而言，如果你每天做午餐和晚餐兩個時段，而一星期做足五日的話，基本上每星期賺到300鎊（約3,173港元）不是一件難事。不過最近英國政府又宣佈全國封城至2月15日，這段日子的定單應該會比平時較少。

保持禮貌 融入英國文化

始終倫敦有32個區（Borough），每區的環境都不同，所以我的分享謹供參考，不是絕對的。但至少我居住及做外賣的地區，不論是餐廳的侍應或客人都很友善，溝通沒有問題，更沒有被歧視的經驗。「外賣仔」也是一個服務行業，必須保持基本禮貌，例如見面時都會向客人問好，接遞餐點時都會用雙手，表示尊重對方；離開的時候也學習融入英國人的文化，講一句「Cheers」、「Have a good day」。更重要的是因為自己是香港人，身處於不是屬於自己的地方，希望保持禮貌，能夠令他人感覺香港人都是有教養、有禮貌的，日後有更多港人來到英國，更容易被本地人接受，這樣便好了。

撰文、攝影：佐敦與倫敦 Jordan And London

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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