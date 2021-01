Netflix近日推出了一共七集,每集半小時的《假裝我們在城市》(Pretend It’s A City),由馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導,追隨居於紐約的作家、社會文化評論家兼名嘴Fran Lebowitz遊走紐約街頭,在酒吧發表對紐約生活、人民、文化和社會議題等意見。她一身時尚俐落的中性文人打扮,貌似Jesse Eisenberg在《蝙蝠俠對超人:正義曙光》(Batman v Superman: Dawn of Justice )的造型;濃厚文化氣息和尖銳論調,像更會自嘲揶揄的蔡康永。她風趣機智、言思迅敏又妙語連珠,言論一針見血,尖銳但不刻薄,同時言之有理,所以對她討厭不來,因那種真誠反而討好又惹笑。

七、八十年代紐約風頭人物

看《假》前,我並不認識Fran,第一集亦沒有正式介紹其背景。看下去,她似乎曾在紐約名人圈混得如魚得水,朋友非富則貴,本來猜想她是名媛富商的後代,但睇完第一集上網搜尋,原來Fran是來自新澤西州普通家庭的女兒,18歲獨自移居紐約,做過的士司機、清潔工人等多份工作,21歲開始為美國著名藝術家Andy Warhol的雜誌《Interview》寫專欄,以憤世嫉俗又風趣抵死的文筆而打響名堂,出版過兩本隨筆,是紐約七、八十年代的風頭人物。

大都會風光背後

《假裝我們在城市》絕非紐約旅遊日記,亦非Fran的紀錄片,更像是從Fran這曾在紐約最輝煌時期風光時髦過的老一輩角度,解析大都會魅力所在的紐約風情畫。片名說「假裝」,因Fran覺得紐約是永遠不會讓人沉悶的地方,然而現在大家走路都在用手機,活在虛擬世界,忽視自己身處充滿其他人的城市裏,是個無奈。

我無權力 但有很多意見

因為海量閲讀和踏足過上流社會,Fran對很多事情都好多意見,但從沒改變別人之意,所以當人們為其言論而發怒,她只會覺得好笑,她的名言是:「我生氣,因我並無權力,但我有很多意見」(My anger is that I have no power, but I’m filled with opinions)。例如她認為音樂家最容易受人歡迎,因音樂給人表達情緒和回憶的能力,像不會殺死人的藥品一樣,無副作用地給予人最大樂趣。當被問到為何認為藝術家比運動家更有意義,她說好的藝術作品會流傳萬世,永久記錄直接影響後人,然而運動員在比賽結束後影響就會完結,亦稱不明看着人類互相毆打的拳賽何以合法,得罪晒全美國的超級盃和打拳粉絲,但又不無道理喎。

幽默「文化評論者」

她亦安然接受自己的無所事事,或荒誕的花錢習慣。例如講到自己年輕時不斷轉工,因以為下份會更好,最後得出她根本討厭工作之結論。她不特別愛錢,但非常愛物質享受,才被迫要工作賺錢。Fran最大興趣是閲讀,在紐約睇樓時想要個超大公寓,以為佢想晚晚宴客狂歡?非也,她只是想有地方擺放所有書本,最後以超出預算的三倍價錢買下公寓,坦言這錯誤投資令她現在財政失敗。看着看着,我發現她這種文人霸氣,可能只屬於上一個年代,容許政治不正確的言論奔放環境。《假》會播吓Fran後生時的電視訪談,她多數被形容用「文化評論者」(cultural critic)和幽默家(humorist)。我不禁想,如果Fran生於這個時代,還可以靠這職業搵飯食嗎?現在網上人人自稱KOL,24/7博流量博上位爭reach的時代,與網民意見不合就動輒開駡戰,還會養成到Fran這種懶懶閒閒,招招積積咁獨善其身的才女文人嗎?

抵死有趣不跟風

不過有樣嘢無變,就係有趣觀點和風趣文采並不是個個都有。在社交平台普及兼政治正確的時代,反而越來越多人活在只有一種聲音的迴聲室,少有獨到見解,更多是人云亦云,羊群跟風。一旦夠膽提出稍爲不同的意見,就會被人瞬間瘋傳批鬥。雖然七十歲的Fran的黃金時代已逝,但仍然有人肯俾錢聽佢講野幫佢拍片,就知道有趣抵死的靈魂仍然罕有。當人人都為其信念和部落主義,在社交平台激動爭相插旗吶喊時,我們可能可以學習Fran這種老一輩的態度,就是不旨意改變別人,亦不在意別人是否認同,只是坦然做自己,得閒可以嘲弄吓社會的荒謬怪誕為樂。

撰文:阿蘭

-----------------------------

