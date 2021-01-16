Netflix近日推出了一共七集，每集半小時的《假裝我們在城市》（Pretend It’s A City），由馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，追隨居於紐約的作家、社會文化評論家兼名嘴Fran Lebowitz遊走紐約街頭，在酒吧發表對紐約生活、人民、文化和社會議題等意見。她一身時尚俐落的中性文人打扮，貌似Jesse Eisenberg在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice ）的造型；濃厚文化氣息和尖銳論調，像更會自嘲揶揄的蔡康永。她風趣機智、言思迅敏又妙語連珠，言論一針見血，尖銳但不刻薄，同時言之有理，所以對她討厭不來，因那種真誠反而討好又惹笑。

七、八十年代紐約風頭人物

看《假》前，我並不認識Fran，第一集亦沒有正式介紹其背景。看下去，她似乎曾在紐約名人圈混得如魚得水，朋友非富則貴，本來猜想她是名媛富商的後代，但睇完第一集上網搜尋，原來Fran是來自新澤西州普通家庭的女兒，18歲獨自移居紐約，做過的士司機、清潔工人等多份工作，21歲開始為美國著名藝術家Andy Warhol的雜誌《Interview》寫專欄，以憤世嫉俗又風趣抵死的文筆而打響名堂，出版過兩本隨筆，是紐約七、八十年代的風頭人物。

大都會風光背後

《假裝我們在城市》絕非紐約旅遊日記，亦非Fran的紀錄片，更像是從Fran這曾在紐約最輝煌時期風光時髦過的老一輩角度，解析大都會魅力所在的紐約風情畫。片名說「假裝」，因Fran覺得紐約是永遠不會讓人沉悶的地方，然而現在大家走路都在用手機，活在虛擬世界，忽視自己身處充滿其他人的城市裏，是個無奈。

我無權力 但有很多意見

因為海量閲讀和踏足過上流社會，Fran對很多事情都好多意見，但從沒改變別人之意，所以當人們為其言論而發怒，她只會覺得好笑，她的名言是：「我生氣，因我並無權力，但我有很多意見」（My anger is that I have no power, but I’m filled with opinions）。例如她認為音樂家最容易受人歡迎，因音樂給人表達情緒和回憶的能力，像不會殺死人的藥品一樣，無副作用地給予人最大樂趣。當被問到為何認為藝術家比運動家更有意義，她說好的藝術作品會流傳萬世，永久記錄直接影響後人，然而運動員在比賽結束後影響就會完結，亦稱不明看着人類互相毆打的拳賽何以合法，得罪晒全美國的超級盃和打拳粉絲，但又不無道理喎。

幽默「文化評論者」

她亦安然接受自己的無所事事，或荒誕的花錢習慣。例如講到自己年輕時不斷轉工，因以為下份會更好，最後得出她根本討厭工作之結論。她不特別愛錢，但非常愛物質享受，才被迫要工作賺錢。Fran最大興趣是閲讀，在紐約睇樓時想要個超大公寓，以為佢想晚晚宴客狂歡？非也，她只是想有地方擺放所有書本，最後以超出預算的三倍價錢買下公寓，坦言這錯誤投資令她現在財政失敗。看着看着，我發現她這種文人霸氣，可能只屬於上一個年代，容許政治不正確的言論奔放環境。《假》會播吓Fran後生時的電視訪談，她多數被形容用「文化評論者」（cultural critic）和幽默家（humorist）。我不禁想，如果Fran生於這個時代，還可以靠這職業搵飯食嗎？現在網上人人自稱KOL，24/7博流量博上位爭reach的時代，與網民意見不合就動輒開駡戰，還會養成到Fran這種懶懶閒閒，招招積積咁獨善其身的才女文人嗎？

抵死有趣不跟風

不過有樣嘢無變，就係有趣觀點和風趣文采並不是個個都有。在社交平台普及兼政治正確的時代，反而越來越多人活在只有一種聲音的迴聲室，少有獨到見解，更多是人云亦云，羊群跟風。一旦夠膽提出稍爲不同的意見，就會被人瞬間瘋傳批鬥。雖然七十歲的Fran的黃金時代已逝，但仍然有人肯俾錢聽佢講野幫佢拍片，就知道有趣抵死的靈魂仍然罕有。當人人都為其信念和部落主義，在社交平台激動爭相插旗吶喊時，我們可能可以學習Fran這種老一輩的態度，就是不旨意改變別人，亦不在意別人是否認同，只是坦然做自己，得閒可以嘲弄吓社會的荒謬怪誕為樂。

撰文：阿蘭

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