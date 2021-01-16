位於日本廣島縣的宮島（嚴島）一直都是大家到廣島旅遊時必遊之選，嚴島神社、宮島纜車、大聖院等都是著名的熱門景點。過去5年間，宮島每年的平均遊客便有436萬人。不過，現時廣島縣決定將來會徵收宮島訪問稅（入島稅），以作維持島上環境的費用，如維修、建設等。

本來，到宮島旅遊並不用繳交過路費，而持JR Pass的旅客更可以免費乘搭宮島的渡輪。但隨着到宮島觀光的人流越來越多，令島上相對的行政需求上升，例如當地洗手間的裝修、垃圾處理等，當局決定要向旅客徵收入島稅，至於由甚麼時候開始實施，仍有待3月議會作最終決定。

小學生不獲豁免

除了島民以及學校旅行外，所有遊客都要支付100日圓（約7元港元）或年付500日圓（約37元港元），小學生都要支付入島費。最初政策提議學齡前兒童、小學生以及殘疾人士都可豁免收費，不過國會議員表示，小學生同樣會對行政需求產生負擔，因而小學生並不能豁免繳交稅用。將來到宮島旅遊，記得先行留意日本政府的最新公佈。

資料來源：朝日新聞

撰文：文曉晴

圖片：Wikimedia Commons

編輯：鄒仲安

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