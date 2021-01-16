都市人十之八九都有肌肉或關節疼痛的問題，而且不少人在天氣寒冷時疼痛會更加嚴重。即使本身身體沒大問題，在溫度驟降時他們或會感到肌肉骨骼僵硬的情況。究竟我們身體在寒冷天氣時，為甚麼會感到痛楚呢？又有何紓緩肌肉關痛方法?

手腳離中央軀幹較遠易冰冷

面對周身骨痛，首先我們要搞清楚是否真的關節骨頭在痛呢？人體的結構奇妙，即使外在低溫寒冷時，我們的皮膚和體內脂肪仍可保護我們的組織細胞及內臟器官維持固定的温度。人們通常感到疼痛不適的部位，如手指、腳趾，甚至膝蓋因離中央軀幹較遠，較易受外界的低溫影響血液循環，因此會感到僵硬甚至疼痛。人體內的關節被肌肉包圍着，肌肉活動所產生的溫度亦令這些關節較少因寒冷而遭到傷害。身體的肌肉和關節內部的溫度變化亦很小，故低温並不會直接引起疼痛，所以那些疼痛感大部份都來自肌肉的拉扯。

美國洛杉機的骨科物理治療師Vivian Eisenstadt解釋︰「寒冷的天氣會使肌肉失去更多的熱量和收縮力，導致全身繃緊。關節亦彷彿變得更繃緊，這是因為肌肉會失去活動伸展的範圍，當中神經更容易被夾住，產生疼痛感。」

另外，冬天懶郁動也是肌肉痛的成因之一。夏天時日照時間較長，人們亦偏向較多外出及多作運動，但在寒冷的冬天，身體活動的時間明顯減少，在海外國家生活的人懶郁動的情況應更為嚴重。如果本身有關節痛問題的人士，在冬天如沒有適當的活動及運動，會令不適感加劇。

天氣及日照程度對人的情緒會有明顯的影響，負面的情緒亦與痛症或一些人體物理性痛楚息息相關。在寒冷及日照程度不足的情下，某些人或會有季節性情感障礙 （SAD） ，即是在寒冷的季節會感到抑鬱，而身體某些部位感到疼痛也是抑鬱傾向的生理症狀之一。

5招紓緩肌肉關節不適

1. 沖熱水涼︰當遇上周身肌肉疼痛時，可嘗試沖熱水涼，這不單可令情緒放鬆，亦可以紓緩肌肉因溫度或欠缺郁動產生的僵硬感。熱水涼同時可促進血液循環，可紓緩關節問題相關的疼痛。

2. 按摩︰適當進行按摩同樣可達致肌肉放鬆，有助促進血液循環，改善僵硬感覺。

3. 適當活動︰即使天氣寒冷，亦要保持一定的活動量。盡可能做一些可在室內進行運動如跳舞、瑜伽。

4. 確保穿足夠衣服︰在確保有足夠的保溫衣着下，保持溫暖及乾爽，再進行踏單車或跑步等運動。

5. 曬太陽︰物理治療師亦建議適當的曬太陽，可幫助身體製造維他命D，有效促進骨骼健康，同時亦可激活人體的免疫系統以增強抵抗力。

資料來源︰webMD ; complete-physio

撰文︰李飛

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