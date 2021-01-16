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暗瘡｜嘴唇額頭生瘡塗消炎藥膏未必有效 伴有胃脹胃氣大便稀爛須調理脾胃

2小時前

中醫眼中的暗瘡成因眾多，故診斷須看暗瘡長出位置、患者脈象及其舌苔厚薄和顏色。下巴長暗瘡的原因，男女各有不同，女性或與月經周期有關，而男性則可能與清潔習慣有關。至於在嘴巴附近和額頭長出的暗瘡，香港註冊中醫何慧潔解釋可能與脾胃問題有關。

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何慧潔醫師說：「長在口周及額頭附近的暗瘡，臨床上很多時都發現與脾胃問題有關，而暗瘡於這些位置長出時，大多伴有胃脹、胃氣、大便較稀爛、排便不清等脾胃不適。」所謂口周，即上唇、下唇，以及鼻子附近。

脾胃問題引起濕熱

中醫理論中，脾負責運化，而胃則負責受納。吃下食物後，要靠脾胃合作，才能轉化為氣血。若脾或胃出問題，食物不僅不能充份轉化為氣血，更可能變成濕氣，在身體中累積。當身體有濕氣，人會容易感到疲倦，會有胃脤胃氣問題，大便也可能會較稀爛。由於濕能生熱，當濕氣越來越多，便會生出熱氣，兩者同時存在便是濕熱，會引致暗瘡。

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消炎藥膏未能治本

單靠塗抹暗瘡膏等消炎藥膏，對這類暗瘡未必能起消退作用，因為消除體內濕熱才是治本的方法。何慧潔醫師指，若見到暗瘡有很多膿頭，如黃點、白點，中醫便會認為患者是濕熱內蘊，何慧潔醫師說：「很多時會用清熱祛濕藥物幫助患者，包括蒼朮、生薏米等藥物。」

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記者：李煒汯

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