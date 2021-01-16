去年年底，台灣新北市政府動保處接收了一隻由高處墜下的小浪貓，小貓因為腦壓過高而雙目失明，更有癲癇症狀。幸運的是在動保員近兩個月的悉心照顧下，貓咪在聖誕節當天腦壓下降，恢復視力，目前正等待領養。

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去年11月6日，性格親人的小浪貓腦腦被新北市居民發現，送往動保處。雖然腦腦的外觀與一般小貓無異，不過獸醫檢查後發現牠曾經從高處墜下，腦部受創導致雙目失明，亦沒法像其他貓貓一樣正常行走。

幸運的是，腦腦獲照顧生病奶貓有豐富經驗的動保員陳妙秋照料，每日親自餵牠喝奶，觀察牠的活動能力、食慾、排泄物狀況，訓練牠自行到貓砂上廁所，替牠洗澡清潔。配合動保處獸醫師聯合診療，定期餵腦腦吃幫助修復腦細胞及神經的保健品。陳妙秋表示，每天看到這可愛毛寶貝，心靈上非常療癒，但過程中要犧牲許多私人時間，非常辛苦。但每當認養人帶着牠們回來注射疫苗或將牠們領養後的照片傳給自己時，心中就充滿着無限感動，成為她持續代養照顧毛寶貝們的動力來源。

腦腦在動保員悉心照顧下逐漸恢復健康，更在聖誕節當天恢復視力，令人感動。目前腦腦與其他貓咪一樣對新事物非常好奇，活力十足，喜歡跳上跳下，正等待一個愛牠的主人給牠一個永遠的家。

資料來源：新北市政府動保處

撰文：陳曉欣

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