作為人類，相信每年洗牙時已領略到洗牙石的痛楚，甚至更嚴重的牙齒問題所帶來的困擾。家中的狗狗其實跟你一樣，當口腔護理不當時，便會出現牙結石或患上牙周病。牙菌斑會在24小時內形成並依附於狗狗的牙齒上，再多兩天就可變成牙結石。如果一直不處理，就會引發牙齦發炎、牙周病等，使狗狗面部腫脹、牙齦萎縮，此時亦會伴隨着口臭及痛楚，繼而影響進食。要避免問題發生，最佳辦法當然是為狗狗每天刷牙，然而除非從小開始讓其習慣，否則很多狗也抗拒刷牙。因此，折衷的辦法就是給狗狗吃用潔齒骨。然而坊間不少聲稱能潔齒的食品是否真的有效？主人應如何選擇？

牛皮骨並非潔齒骨

坊間有一種像骨頭形狀的牛皮骨零食，聲稱可以幫助狗狗清潔牙齒，其實它並非潔齒骨的一種，而且對狗狗來說是極為難以消化。牛皮骨非常堅硬，很容易使狗狗在啃咬期間造成牙齒斷裂、腸胃不適、消化不良、刮傷消化道等等。另外，牛皮骨的製作過程中，更曾使用腐蝕性的石灰溶劑、漂白水、防腐劑、染劑等等化學物，因此對狗狗來說也不是一款建議的「零食」。

選擇潔齒骨

在選擇潔齒骨時，最好選擇經美國獸醫牙科學院VOHC（Veterinary Oral Health Council）認證的產品。潔齒骨是靠狗狗啃咬時跟牙齒磨擦來去除牙垢，因此應選擇軟硬適中的潔齒骨，太硬的潔齒骨會對牙齒造成傷害，而太軟的話就沒甚麼效用。主人可用手按潔齒骨來感覺是否太軟，並用手指輕刮潔齒骨表面，如果能留下痕迹代表潔齒骨的軟硬程度可以。

另外，選購時要因應狗狗口腔太小、年紀來判斷買怎樣的潔齒骨。當狗狗進食時，亦應留意其有否好好啃咬潔齒骨，若狗狗很快就直接吞下，主人就要多花心機以玩耍形式讓牠多咬潔齒骨。如果吃用潔齒骨一段時間，口臭情況不但沒有改善反而加劇，便須要到獸醫院進行診斷。

記者：蘇敏婷

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