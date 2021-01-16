12月6日，Facebook突然無預警地將擁有二十多萬會員的撐警群組「Save HK」刪除。事件一出，大批藍絲紛紛哀嚎，心痛得如失去了家園般似的，亦有網民迅速地創建「Save HK 2.0」，甫推出便引來過十萬藍絲回巢。究竟藍絲群組以甚麼方式吸引網民加入；建制派專頁設立背後又是否有任何政治命令；在建制派網媒工作的人士之中，真的是清一色藍絲嗎？《公關駕駛學院》今次邀請了建制派小編「阿強」，為我們拆解建制派工作背後的內幕。

建制派網媒都有採主 為份糧要掩住良心 抽水都要傾過度過

化名為「阿強」的建制派小編一直從事媒體相關工作，加入建制派網媒之初，亦不知道所應徵媒體原為藍媒。直至上班後才發現，原來有不少年輕黃絲因為薪金福利而在藍媒內部工作：「與2014年社運時不同，現在要將整個良心拋開。內心多少也有一點矛盾，有些內容過於誇張的便會出言阻止。」據阿強所說，建制派員工的福利及薪金十分優厚，工時方面則依循朝九晚五的辦公時間，相比起一般傳媒，確實是一份輕鬆的工作。

阿強則強調，建制派網媒架構與傳統媒體並無分別，均會有採訪主任和記者負責撰稿審稿：「每一單新聞要如何調度，第一是視乎該則新聞內容是否精釆，其次我們內部有許多資深員工，懂得避免法律風險。至於撰寫帖文的方向大多與建制派統一，以許智峯流亡為例，大多帖文均指責他是冇膽匪類、過份、無恥等等。」許多網民總會嘲笑建制派的畫風彷如50年前所畫，網媒內部亦有美術部同事跟進插畫，至於又名為長輩圖的土氣荷花圖，實為迎合中年藍絲口味之作。

媒體作為言論的核心，受一眾藍絲擁戴，難免會有中央指令指揮輿論方向。對於帖文主題，阿強這樣說：「中央首先會有一個固定立場：中國必定是好，若然你反中國便一定是抹黑。你們所說的反政府，以拉布形式拖垮民生，我們便可以就此撰文攻擊。」歸納下來，阿強認為所謂的藍營媒體宗旨便是「凡敵人支持的，我們都反對」。

為點擊率與黃絲共同移民MeWe 攻擊教師為保持話題火爆 勉勵港人自強

眼見「Save HK」被Facebook刪除，新社交媒體平台MeWe崛起，問到阿強，建制網媒有考慮跟隨黃絲移居MeWe嗎？阿強則表示由於現時MeWe觸及層面逐漸擴大，於是藍營亦有考慮「社交移民」。「群組和網媒的關係，我發現網民會把網媒消息分享至群組，我們亦會留意群組內的討論風向，調整發文角度。」阿強形容現時建制新聞的做法有如娛樂新聞一般，以搞笑誇張的內容包裝，盡量縮短影片長度，內容亦誇大其辭，以符合一眾藍絲速食的要求。

「當社會政治事件開始難以引人注目，便要尋找新的攻擊對象。如你所見，便是教師。」港區國安法推出以後，社運熱度逐漸降溫，不但黃營有感社運完結之危，原來藍營媒體亦有困局。藍營媒體不但要配合政治任務，在立法會選舉之時，催谷藍營參與熱度，亦要尋找新的敵人不斷「抽秤」，今次是教師，下一次便可能是法律界。

雖然身在曹營，阿強仍勉勵不論是選擇離開，還是堅定留守的港人堅定自強，才能體現個人價值以換取他人幫助。

採訪：謝芝琳

攝影：魏沛賢、倫星揚

剪接：魏沛賢

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！