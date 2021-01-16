現代人的鄰里關係較以往疏離，英國一對貓奴情侶的放養貓貓因為常常造訪鄰居家，意外促成了貓奴與素未謀面的鄰居成為筆友。他們把字條放在貓咪的頸圈上，由貓咪充當郵差來回送信，在疫情下發展出一段奇妙的筆友友誼。

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在去年九月，貓奴情侶Olga Shipunova和Zack King發現1歲的黑白貓主子回家時，頸圈上多了一張用保鮮紙包着的便利貼，上面寫着「你的貓常常走到我家門前坐下喵喵叫，我們都很喜歡牠，稱牠為Billy。」原來Olga放養主子時，主子常常走到鄰居家門前休息，但沒想到鄰居竟然會寫信給自己。出於好奇心，Olga隨即回信給神秘的鄰居，寫道「很高興主子與鄰居能成為好友」，又指之前掛在主子頸上的名牌常令牠下巴痕癢，是時候為主子改個新的名字，於是採用了鄰居的建議為主子取名Billy。

自此之後，Billy成為了貓奴情侶和神秘鄰居的郵差，在疫情下促成了一段奇妙的筆友友誼，他們互相交流食譜、喜愛的電影電視劇等嗜好。貓奴情侶表示，雖然與鄰居素未謀面，不過很高興能藉着Billy認識到新朋友。現在Billy更擁有專屬的郵差包，是一個心形塑膠盒子，以減低「寄失」風險。

資料來源：Metro

撰文：陳曉欣

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