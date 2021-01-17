繼上次火鍋肥牛清潔問題後，亦有清洗水果的迷思。雖然日常情況下，絕大部份人都甚少直接食用街市蔬果，但水果畢竟沒經過高溫處理，更何況不少肺炎個案患者都曾出沒街市，擺放在市場攤檔的水果，自然令人關注，到底水果要如何處理清潔才恰當呢？就這問題，我們訪問了網上專營水果速遞的「巴打鮮菓」，和感染及傳染病科專科醫生林緯遜，更分享保存水果的小貼士！

小時候，家人就教導揀選靚水果必定要拿上手，由外觀及重量分別；而街市人流非常之高，水果又以攤放模式出售，感染到細菌病毒的機會自然大大增加。「巴打鮮菓」店主梁老闆亦表示，了解到市民擔心感染到病毒的問題，若然想安心食用，他提議先以食用水（煮沸後冷水）清洗。此處理方法雖然不能完全避免到感染的風險，但由於水果暴露在空氣當中，也有機會沾上灰塵，在一般的情況下，會建議進行清洗。另外，坊間亦有水果清潔劑、梳打粉等清洗方法，梁老闆亦不反對這些較為特別的清洗處理，畢竟現在疫情嚴峻，多做清潔亦無可厚非。另一方面，梁老闆亦提醒大家，若果不是立即食用、要存放水果的話，就盡量不要太早清洗，因為水果濕水後會加快催熟。大家可將水果放進保鮮袋再放入雪櫃，一方面避免灰塵細菌依附到雪櫃的其他食物，另一方面可以進一步延長水果的保鮮期。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜亦提醒，雖然並未有數據顯示，病毒能存活於金屬塑膠表面一段很長的時間，但依然會有感染的風險。建議市民購買預先包裝好的水果，放入自備的環保袋並清潔雙手；回家後用清水洗淨水果後，印乾放入雪櫃。至於使用水果清潔劑，並無一個必須的理由，如果水果上有明顯污漬，可用上極少量的皂液乳化污垢，有助更容易清洗，比起用清潔劑及滾水更有效。

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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