我們經常會聽到「嚇到我個心離一離」，不過如果在現實生活中你經常聽到自己心跳噗噗聲、緊張時會有「個心跌出來」的感覺，這些可能都是中醫學中「心悸病」的表現。心悸病指病人突然自覺心跳、心慌、不安、心情緊張的病症，多會伴隨失眠、健忘、汗出、頭暈、耳鳴等症狀。中醫的心悸病有多種分型，主要分虛實兩大類，每類中又各有分型，臨床上以虛証中的「心虛膽怯型」和「心血不足型」最為常見，以下是兩類型的症狀：

1. 心虛膽怯型

症狀為心跳心慌、容易受驚、心神不定、睡眠差、多夢、怕行雷等巨大聲響、坐立不安、許多事情擔心。中醫若心主神明、膽主決斷、心氣不虛、膽氣充盈，人的精神狀態就能維持穩定，不容易受自身情緒和外界情景干擾；相反心虛膽怯則使人出現心神不安、氣血逆亂而致的等一系列症狀。

2. 心血不足型

症狀為心跳心慌、頭暈眼花、眼前一黒、面色不榮、唇色淺淡、常常疲倦、記性差、睡眠差。中醫認為心藏神，主血脈，心血不足使心脈失於濡養，出現心虛、心慌、自覺心中砰砰跳動。

以上兩種常見的心悸類型，治療方向會以益氣養血，養心安神定悸為主，以下由香港註冊中醫李浩然推介的茶療，除可益氣養血安神外，也有滋陰寧心效果。

安神定志茶

材料：茯神 12g、遠志 9g、酸棗仁 12g

製法：沖洗材料後，將酸棗仁放入茶袋，加入三碗水，再煲15分鐘至一碗水即可。

改善心悸病方法

1. 避免精神上刺激

2. 避免咖啡和辛辣食物

3. 盡量逗留於安靜環境

4. 保持充足睡眠和休息

影片提供：香港註冊中醫李浩然

撰文：鄭詩詠

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