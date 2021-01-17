大澳位於香港大嶼山西部，對於大部份香港人而言是一個偏遠之地。那裏沒有連鎖超市、沒有開24的便利店、也沒有大型商場，生活似乎不太方便。不過，偏偏就有人選擇去到大澳生活和開店。

原本居住在天水圍的嘉欣就是其中之一，她兩度搬入大澳，現時在大澳生活已經超過5年時間。嘉欣幾乎每天都要來往市區上班，每次都要花上至少3小時車程來回。無論車程多長，大澳仍是一個值得她每天回來的地方。

最喜歡大澳的寧靜與人情味 嘉欣：「係大澳可以自在咁做自己。」

嘉欣居住的房子在二樓，與家中的三隻貓咪為伴，地板是具有香港特色的綠白相間紙皮石物料，和煦的陽光穿過窗子，落在地上、枱上、椅上。房子沒有過多的裝潢，最特別的裝飾就是嘉欣的繪畫，門框、風扇、鐵門都被嘉欣用七彩的顏料塗上。「我喜歡這間房子有很多窗戶，而且露台也十分舒服，可以看海。」嘉欣說，每次看海都可以消除心中的煩惱和鬱悶。

近年越來越多年青人追求work-life balance，希望在工作之餘也可以有時間享受生活。離島成為了不少人的選擇，長洲、南丫島、坪洲都是不少年青人會選擇的居住地點，大澳比起其他離島又有甚麼特別之處？

「我很喜歡舊屋邨那種回家時可以聞到隔壁飯香的感覺，在大澳就像回到了以前的香港。而且大澳與其他離島不一樣，這裏大多都是土生土長的大澳人，比較少外來人。人與人之間的關係十分親密，我很喜歡這裏的人情味。有時候早上踏着單車上班，不論是鄰居抑或者是不認識的居民都會向我打招呼。」除了人情味之外，在訪談中，嘉欣亦經常提到「寧靜」這個詞。「大澳日常生活好簡單，雖然不如市面般多姿多采但很舒服。有時中午會有遊客，但一到六七點就會變回寧靜。我覺得大澳的靜特別不同，並不是沒有人或者很陰森的靜，這裏的靜令人很舒服而且有種安心的感覺，就算半夜一個女仔外出，都不會有危險的感覺，只有大澳才可以帶給我這種安心和舒服的感覺。」寧靜的環境，大概是嘉欣愛上大澳的原因。

一次暈倒令嘉欣感受到與死亡的距離 自此一切變得不重要

「年紀較小的時候甚麼都想買，尤其是剛剛出來工作的時候，開始自己賺錢，所以錢也花得特別快。但每次要執拾物品的時候，發現原來自己並沒有很喜歡那些東西，覺得十分浪費，慢慢地就懂得挑選自己真的喜歡的物件才會買。」與不少人一樣，嘉欣都曾經經歷過一段着重物慾的時期，而一次意外，令她開始反思人生。「有一次突然在家中暈到，醒來後覺得原來死亡可以如此接近自己，之後覺得物慾其實不太重要。」嘉欣淡然地說。

嘉欣現時沒有一份固定的正職，有時會在大澳的小店上班、有時又會為香港護膚品牌打工。對比起以往做美容，賺的錢少了，但她反而覺得更加滿足，「現在我覺得夠用就可以，現時上班是為了維持生活，之後我就可以做自己喜歡的事情。」在閒時，嘉欣會畫畫，家中的風扇、椅子、門框都是她的畫布。她尤其喜歡畫貝殻，「幾年前開始畫貝殼，因為貝殼好靚。我畫的貝殼其實是由餐廳收集得來的，是客人們吃完的扇貝、沙白。有時會把畫完的貝殼送給餐廳老闆，他們也會將貝殼掛在店中。」

對比起物慾，嘉欣現時更重視心靈上的滿足。「我以前不覺得自己享受生活，但在大澳，我覺得做所有事都是在最適合的時候，即使只是望望山、望望海，我都覺得這些時間十分值得。現在我覺得自己真的在生活。」在大澳，嘉欣尋找到她的理想生活。

嘉欣搬入大澳是因為找到令自己最舒適的生活。至於在二級歷史建築中開店的Max同珊珊，則是對另一種生活追求。

二級歷史文物中開店 望將藝術融入生活 繼承背後故事

提到大澳，相信唔少人會聯想到棚屋又或者鹹魚蝦醬，除了這些傳統的大澳特產之外，有一間名為「半山石」的小店座落在街市街的樓上舖中。樓下賣各式各樣的海產和特產，樓上卻是另一番景象，賣着各種來自不同地方的手工藝品。「半山石」這個詞語，乍看之下，你可能以為是日文，但其實半山石是座落在香港最繁忙的汲水門水域的燈塔。店主們說把店舖取名為「半山石」是因為喜愛在茫茫大海的一點光，是希望的感覺。

「半山石」由Max、珊珊及其丈夫打理，店舖除了希望分享日常之美外，亦想增加用心製作的品牌被看見的機會，且成為生活工藝品的停錨區或者香港自家生產品牌的燈塔。店舖中主要售賣不同的手工藝品，除了有店主們製作的藍染和種子裝飾之外，還有來自其他地方的手工品牌，例如日本的京都松榮堂、台灣的木子到森和臍加厝手路金工。

「半山石」座落在大澳街市的古屋，建於1930年代，並在2013年9月10日被列為二級歷史建築。原本有地舖可以選擇，但Max卻偏偏選擇了樓上舖，在生意的角度而言，決定看似不智。因為Max實在太過喜歡樓上大量的自然光、高挑的樓底、三角的屋頂建築加百年廣東地磚，「我覺得這是香港才有的吧，很像古巴，又像唐樓，同時後面的海景很新海誠的動畫風格。」小店的顧客以街外人或定期回大澳探親的人為主，雖然暫時還沒有達到收支平衡，不過Max就覺得：「如果要做一件自己喜歡的事，首要應該就是自己要喜歡，才會無限耐性地做下去吧。」二人都希望以不破壞原本建築下營造一個將藝術融入生活的氛圍，除了可以令客人重新參觀這間古屋之外，亦能夠讓當中的故事繼續流傳下去。

大澳的人是真正在生活而不只是生存 給人一種可以休息的感覺

近期深水埗逐漸成為了年青人的落腳點，尤其是大南街一帶越來越多咖啡店和文藝小店。對比起深水埗，大澳沒有太多年輕人聚集，賣的東西亦以當地的傳統產業為主，到底二人為甚麼會選擇在大澳開店呢？

Max本身在大嶼山從事藍染工作，在大浪灣經營自己的藍染品牌「片藍造」，是香港首間天然藍染布工房。他十分喜歡大嶼山同香港本島的那種距離感，而且大澳的黃昏讓他想起小時候在堅尼地城居住時所看到的黃昏。而對於珊珊而言，她對大澳有一種特別的情意結，「生命中每一個階段去到大澳，都會有一種可以真真正正停下來休息的感覺，而適當的停頓是繼續生活的維他命。開店之後，深深感受到這裏的人是真正在生活而不只是生存，下午在店的露台看着享受日光浴的貓、聽着街坊的單車鈴聲與傾談聲、再看看店後方夕陽反映在海浪上，這種『just right』的感覺很能代表我心中的大澳，這個地方可以令我重拾小朋友去新地方時那種熱情的感覺。」

追求錢財以外的滿足 不為發達而做

在大澳的樓上舖開店，人流當然比不上市區，同為生意人與手作人，他們在意的並不只是錢，而是錢財之外的滿足。Max說：「在從事藍染之前我見過不少榮華富貴，幾億的樓、幾千萬的珠寶是我一生都未必追求到的物質，但擁有這些東西與我自己生產一件手作時的滿足感是對等的。對比起發達，我更想證明自己在世上生存過。」珊珊隨後又補充：「我記得日本人有一個詞叫『日常之美』，手工藝品在你使用的時候才真正發揮其藝術價值，又或者可以令你的生活有不一樣的感覺，這種感覺可以令人覺得正在生活而不單單是生存。如果我們在世的時候只是不斷勞勞汲汲，就只會浪費了我們的人生。」

對比起賺大錢，二人更重視的是物件背後的意義，以及人與物之間的連結。希望客人在購物之餘，也可以了解物品當中的故事。

採訪：姚嘉敏

拍攝：尹彥翹、魏沛賢

編輯：鄒仲安

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