你的優惠︱1月優惠精選 ( （2021年1月18日至1月24日）。

1月精采優惠繼續賞不停！當中包括：足君好速效頭肩頸痛症治療、掌門精釀啤酒、《壹週刊》香港百年超級豪宅揭秘、Swarovski Iconic Swan Double鍍玫瑰金色調項鏈、Pandora白色小雛菊固定夾。

蘋果尊享買一送一︱足君好︱速效頭肩頸痛症治療

原價$776，優惠價$388。「一按即買」

不同肌肉使用習慣，可導致局部張力不平衡而出現疼痛。或者做重複性動作，有機會造成肌肉疲勞、韌帶拉傷，甚至出現移位，壓迫神經而有機會出現手麻無力嘅症狀。中醫認為長期有身重、疲勞，亦很有可能跟虛、寒、濕、瘀有關。

透過中醫推拿、針刺、拔罐、刮痧甚至醫療儀器可以緩解肌肉疲勞，治療勞損舊患，令你頸部肌肉舒暢如昔，重拾一覺好眠。讓身心靈好好休養生息，隨時為生活再拼搏。

Swarovski Iconic Swan Double鍍玫瑰金色調項鏈

鏈墜尺寸：2.2 x 1厘米

顏色：黑色

長度：38 厘米

物料：鍍玫瑰金色調

系列：Iconic Swan

原價$1140，優惠價$685。「一按即買」

這款精緻迷人的鍍玫瑰金色項鏈，透過Swarovski獨有的Pointiage®低溫陶瓷鑲嵌技術，在成雙成對的天鵝圖案上鑲有黑色Swarovski水晶，效果極致閃耀。百搭靈活的設計，是女生們的必備首飾。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

掌門精釀啤酒 - 東方美人︱6罐裝

原價$288，優惠價$200。「一按即買」

台灣不二堂與掌門精釀跨界最強聯手！為了忠實呈現茶的特色與風味，研發的過程多次調整製程，在茶與酒之間找出最佳的平衡比例。發揮品牌各自專業，以精品茶啤酒為行業標準，打造出獨具特色的酒品。帶有熟果香氣及蜜香，入口微甜口感來自啤酒麥芽與東方美人茶的風味，以東方美人茶的茶感做口感收尾，尾韻 的 是蜜茶香氣。

包運費︱《壹週刊》香港百年超級豪宅揭秘

原價$128，優惠價$113。「一按即買」

香港經過殖民統治，留下不少足迹印記，古老大宅見證時代的洗禮。香港一座座英治時期大屋，隨着經濟的發展已全成現代富豪的囊中物。《香港百年超級豪宅揭秘》輯錄了超過40個豪宅故事，分成五個主題，包括城中富豪、百年家族、內地新貴、市區古蹟以及歷史古宅。一共170多頁的豪宅揭秘，為你揭開豪宅背後不為人知的故事，讓歷史留下一點點痕迹。

Pandora 白色小雛菊固定夾

顏色：銀色

材質：925銀

尺寸：約1cm x 1cm

原價$499，優惠價$338。「一按即買」

Pandora於2000年起設計深受愛戴的串飾。每顆串飾內蘊含一種甚至多重意思；既有來自設計師的心思，更有珍存佩戴串飾者賦予多重意義。不論是禮讚一種顏色、一款圖案，抑或歌頌一個地方、時節、活動，還有最重要的人物，每款串飾都訴說着獨具佩戴者個人特色的故事，並呈現其獨一無二的時尚風格。Pandora的串飾可隨心之所喜配搭手鏈和項鏈佩戴，設計旨在任由佩戴者以獨特方式演繹。

另外！《蘋果動新聞》的「你的優惠」購物平台，為了答謝每月訂閱《蘋果動新聞》的讀者，我們更會推出「周末抵上抵」優惠，每逢周末提供只有身為升級壹會員的你才可獨享購買的尊享優惠！記得逢星期五直接上「你的優惠」平台體驗「升級壹會員尊享」的購物優惠吧！

如果想了解更多着數，歡迎進入《蘋果動新聞》App的「你的優惠」，就可以慢慢瀏覽了。進入「你的優惠」平台，可登入https://privilegehk.appledaily.com/

有關「你的優惠」：

《蘋果動新聞》App的購物優惠平台「你的優惠」致力於根據讀者的個人喜好，度身訂做及提供最適合的購物優惠。其間更網羅各種品牌、產品及服務等等，務求令優惠更全面多元化。只需要簡單的步驟，彈指之間即可以透過信用卡、PayPal等等網上付款方式，完成輕鬆的購物體驗。

個人化精選優惠

而「你的優惠」當中的一大特色，就是個人化精選優惠。該平台會每日為你度身訂做各種優惠。購物的方法很簡單，只要你登記成為壹會員，登入蘋果動新聞App主頁。再點擊「你的優惠」平台，購買專頁內的「推薦優惠」就是根據你平日的閱讀體驗，而每天提供最適合你的優惠。

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！