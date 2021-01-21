特約報道│不少人都試過喉嚨痛，而最先想到的是購買普通潤喉或殺菌喉糖處理，如果是輕微喉嚨痛，一般過幾天便會沒事！其實殺菌喉糖通常只可短暫抑制細菌以紓緩喉嚨痛，但並沒有消炎作用。如果喉嚨已經有發炎徵狀，就要選擇有消炎成份喉糖對症下藥！至於如何選擇適合的喉糖，可以由喉嚨痛成因講起。

病毒感染是喉嚨痛主要成因

原來85%喉嚨痛都是由病毒引起，只有大約10%由細菌引起*。一般殺菌喉糖並沒有消炎作用，如果喉嚨已經有疼痛、紅腫等徵狀，很大可能喉嚨已經發炎！喉嚨發炎可大可小，嚴重的甚至吞口水都痛，影響睡眠、心情及胃口。又或者因為喉嚨紅腫失聲而影響日常生活及工作表現。因此如果有喉嚨發炎，一定要及早消炎。

消炎止痛成份 有助擊退感染

無論喉嚨痛是由病毒還是細菌引起，Difflam特快靈消炎殺菌喉糖均可紓緩喉嚨痛，有助擊退喉嚨感染。其醫學消炎成份Benzydamine，臨床實證可有效止痛、消腫同時消炎。留意Difflam特快靈消炎殺菌喉糖只需要經註冊藥劑師於藥房出售，而不需要醫生處方。

疫症當前，有病當然要去看醫生。但如果只是有喉嚨痛、喉嚨發炎等小問題，可以考慮諮詢個人護理店或社區藥房的註冊藥劑師，一般註冊藥劑師都可提供小病痛評估及建議。

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詳情請向醫生或藥劑師查詢。

*Worrall GJ. Can Fam Physician. 2007 Nov; 53(11): 1961–1962.

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