米芝連在1月18日公佈了2021年平價推介，今年有7間新上榜，其中位於天后的八寶淸湯腩年前由紅磡搬到天后，雖然同一條街有其他名店對手，但憑住高質騸牯牛同藥膳湯底，今年獲米芝蓮推介。今次我們請來資深中廚、為多間麵店做顧問的吳永皓先到八寶淸湯腩試食，然後再到大埔做淸湯腩做到聞名但未被推介的群記，看看有米芝蓮推介下，會不會特別好味？

八寶藥膳湯底偏甜味 飲完不口渴

未開始前，吳師傅先說清湯腩的標準。「肉質軟硬程度要好，汁的調較很重要，有時標明用新鮮腩，但做出來卻比雪藏腩差，最主要是汁做得不好。我試食會由平價位置試起，這才見到真功夫。」吳師傅說。我們來到八寶淸湯腩，柯打了爽腩麵和最普通的牛腩河，吳師傅先試生麵，並說，「我先試這個旁枝，如果連麵都好，即任何細節都認真；但我敢說我試過的所有牛腩粉麵店，沒有一間的麵是好的。」試食完麵條，他說：「這應該是我試這麼多間店之中，麵做得最好一個。麵彈性很夠，但不是我心目中的，我都做了很多年雲吞麵，這種麵做外賣是很好的。」他再試普通腩，認為肉質硬度是很好的。「我本人不喜歡牛腩切太大件，因為就算更軟腍都好，牛腩都是多纖維的肉，越大件黐牙機會越大。」而他略嫌湯底味道太甜，可能羅漢果較多，稍嫌湯底調味太重。「如果將甜味略為降低會較好，飲肉湯不是喝糖水，始終鹹味偏重會較好，但這個湯不會喝完有口渴感覺。」他最後試爽腩，認為筋位做得很好，有咬口，不會做到很軟感覺。

大埔群記 全香港最好味的清湯腩

我們之後來到大埔，群記剛開門10分鐘，已有一條人龍。群記清湯腩是大埔名物，憑爽腩及每天用五十多斤牛骨熬的清湯底，被譽為全香港最好味的清湯腩，不過就未獲得米芝蓮推介。吳師傅認為，兩間牛腩的軟硬程度都是很好，八寶的爽腩和普通牛腩表面看分別會較明顯，筋較多肉較少；群記的爽腩和普通牛腩差別較少，但群記在普通腩切法上，紋理較好，較少黐牙。麵方面，八寶的雖然較硬，但耐放，相對較群記出色；河粉方面，群記則較滑。但大家都有個缺點：粉煮得不夠透明，時間不夠 ，過急。「其實兩間都好，我本身傾向傳統較多，會接受群記較多。但我深信有些人尤其是女士較喜歡八寶，藥材味重，有紅棗、圓肉、當歸等，女士會很喜歡。但我是男人，當歸這類不是接觸得多，所以不容易去接受。」

八寶獲米芝蓮 最怕業主加租

剛榮升米芝蓮推介的八寶清湯腩，獲得不少人專誠捧場，像趙小姐專誠從跑馬地前來，「它湯底是有些藥材味道，飲第一啖湯，已經覺得我會再來光顧。」喜獲米芝蓮，老闆林伙德（德哥）說，「當我知道自己有米芝蓮時，第一時間便想即是要加租？好像很對等，其實在這個疫情，得到這個獎已感到安慰。幸運是我們業主都很好，當初由紅磡搬過來，那時有朋友在銅鑼灣有間店，但在華姐、大利附近。他問我：怕不怕？我說不怕，大家都是做自己風格，完全不一樣，等大家有多個選擇。」牛腩向全港拿牛最多的買手莫景雄取貨，每日用100斤牛，切取肥膏後只餘下六七成，由德哥姐夫將各部位分門別類。「我們四哥刀工很好，他每日將部位分好，其實爽腩和崩沙腩位置很近，但若分得清楚，爽腩會較瘦，崩沙腩有些骨膠原，坑腩是剛好半肥瘦。」至於藥膳湯，更是日以繼夜去熬製。「湯有龍眼肉、紅棗、杞子，尤其是淮山健脾開胃，紅棗和杞子很惹甜，所以我們沒有調味。我們做了十多年後，鼻子有個不好處，便是聞不到當歸味道。」說罷，他哈哈大笑。爽腩一般在下午二時售馨，為免影響質素，所以德哥說未有打算開分店。

八寶清湯腩

天后電氣道124號榮華大廈地鋪

群記清湯腩

大埔大埔墟大明里26號地下

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉

編輯：鄒仲安

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