25歲邊緣人格障礙患者Kate（化名），與精神科專科醫生黃宗顯一起進行深度對談。Video Talk節目《竊竊醫語》，引入嶄新Self Avatar技術，替不想露真身的病友，以Face Off功能變臉現身，分享抗病心路歷程；亦會邀請相關醫生或專家，講解治療方法，來一場secret talk。

Kate於5年前確診為邊緣人格障礙患者，童年時爸爸對Kate不瞅不睬，雖然住在同一屋簷下，但總是形同陌路，有時更會動手打她。「很深刻的記憶，四年級時因為我扭計太吵了，爸爸要我跪在他面前，左右打了我10巴掌，令我的鼻血不停湧出來。」18歲時，Kate開始有自殘的行為，媽媽帶她看醫生，被懷疑患上了邊緣人格障礙，直至20歲才在公立醫院精神科門診部確診。

Kate從小對自己與其他人的關係很敏感，很怕別人不理自己，有時會attention seeking，也極容易妒忌其他人獲得的關注較自己多。患病期間，Kate很渴望得到別人的關注，她笑言全港九青年社工的電話差不多「俾她打勻哂」。每感寂寞時，便想找人聊天，若對方不回應，她會好激動，「即使是認識了很久的社工，因為她沒有回覆我電話，我足足鬧了她15分鐘；又威脅她，會在中心門口纏她。我都不知為何會突然180度轉變，如此惡毒地責備她。」

精神科專科醫生黃宗顯指：「邊緣人格障礙患者的情緒一般都很反覆，而且起伏很大。在人際關係方面容易遇上困難，有時和別人建立了關係後，也很難維持穩定關係。因為很多時邊緣人格障礙的患者，內心都會恐懼被遺棄，所以他們對人際關係會感到很緊張。」邊緣人格障礙與情緒病是有分別的，純粹的抑鬱症是有時間性的，接受治療後，抑鬱症較易好轉；但人格障礙是比較長時間的問題，需要心理治療為主，辯證行為治療（Dialectical Behavior Therapy）可以幫助患者處理人際關係和溝通上的困難，不過邊緣人格障礙斷症時期較長，「因為不能只看一段時間的症狀去斷症，而是需要橫跨一段時間，看看一個人的行為、想法、情緒，以及與其他人的相處是怎樣。」

Kate又提到中學老師和同學都對這個病不太認識，甚至連救護員也未必了解，更控訴被臨床心理學家拒絕治療，「我帶了錢去找心理學家，但他都不肯醫我，話不做邊緣人格障礙患者。」黃醫生回應指，以往的精神健康教育很少會提及性格障礙的個案，因為人格障礙患者普遍較少主動求助，很多人看到邊緣（borderline）都存有誤解，認為只是輕微或是臨界，最主要是大眾對病名有誤解。」

記者：劉芷晞

編輯：鄒仲安

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