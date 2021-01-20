狗狗是非常聰明又好學的動物。以正向的方式訓練狗狗學習小技巧，不單止可以增進狗狗和主人的感情，還對狗狗心智發展有好處。MHdogtraining犬隻訓練創辦人訓犬師容文海（文凱Sir）有多年訓練狗隻的經驗，今次就教大家兩個簡單又觀賞度爆燈的表演動作。

狗狗技能－轉圈圈

第一步先將狗糧或零食藏在手掌心，引狗狗跟着你手掌擺動的方向走。當狗狗做到了，就可以開始用手畫半圓，再升級至畫一個全圓圈，要狗狗跟着走一個圓圈。狗狗能夠走完一個圓圈之後，就加入一個手勢，去令狗狗記得這個手勢是要轉圈圈。最後目標是要令狗狗即使在手掌內沒有零食的情況之下，看到手勢都會轉圈圈。

狗狗技能－穿腳花

比轉圈圈看起來複雜，但其實學習技巧雷同。先將狗糧或零食藏在手掌心，引狗狗穿過你雙腳，每次成功穿過就給予獎勵。反覆練習後加入手勢，最後目標是要令狗狗即使在手掌內沒有零食的情況之下，看到手勢都會跟着做。

犬訓小技巧 適時讚狗狗「Good」

文凱Sir提醒各位主人，在訓練狗狗時，適時讚賞狗狗一聲「Good」很重要，要讓狗狗知道牠這樣做就是做對了。而且要在對的時間說「Good」，要剛剛好在狗狗動作做對的一刻讚牠一下。其實訓練狗狗的原理不複雜，最重要是主人要有耐性，重複多做幾次，狗狗終會學懂。轉圈圈或穿腳花都是表演性質的小遊戲，但其實日常生活中，有很多實際情況都須要用到訓犬技巧。有興趣學習的主人，千萬別錯過《動物蘋台》聯同文凱Sir舉辦的「網上馴犬育成班」！

立即報名【馴犬育成班】動物蘋台網上FAN享會 (截止日期：2021年1月28日 11:59PM)

記者：李珮禎

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