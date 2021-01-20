蘿蔔是冬天當造又有益的食材，俗語說：「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。」冬天吃蘿蔔有平體內燥熱的功效。香港其實有不少農場均有種植蘿蔔，只是過去較少渠道讓大家了解，今年一班來自不同領域的人，因為喜歡本地蘿蔔，所以齊齊籌辦「香港蘿蔔」這個計劃。

簡學榮（Godwin）是「香港蘿蔔」的負責人，這一天他來到打鼓嶺農場，看看今年蘿蔔的收成。這個農場的負責人是兩位復耕者聯盟成員Mike及大B，今年的蘿蔔十分肥大，每根都伸出頭來，像靜待被採收。一般蘿蔔約100天便有收成，為了趕及新年，Mike和大B在11月開始播種，讓蘿蔔慢慢長大，現在這個時候剛好可以收割。早陣子打鼓嶺結霜，對收成有影響嗎？Mike說：「現在還不知道，因為還未完全拔出來。現時只看到葉的部份，可能會有些傷害，但暫時看到還可以，要多觀察一會兒。」

驟眼看，今年的蘿蔔長得很好，Godwin當然十分開心，不過當初為甚麼要籌辦這個計劃呢？「一來想呼籲農場一起種植蘿蔔，同時想將銷售、加工及生產串連在一起。往往生產的一方在銷售方面會有困難，而加工的又很難找到好的本地蘿蔔，所以這次的活動，其實想做好三方的串連，最終目的想幫助本地農夫，作為生產者，他們只是想賣到一個合理的價錢。」

有手腳唔靚仔 鮮味更重要

在「香港蘿蔔」的Facebook專頁，經常會看到奇形怪狀，有手有腳的蘿蔔，跟我們在街市看到的完全不一樣，其實Godwin想把一個訊息帶給大家：蘿蔔理應每條不一樣，就像所有生命，每個人也有不同特點，蘿蔔其實亦一樣。」

為甚麼蘿蔔會「有手有腳」？作為農夫的Mike和大B：「可能生長時遇上石頭，也有可能種子本來是這樣，我們也不太清楚。但種出這種蘿蔔的機率不算很大，100條可能只有5至6條，因此它們很稀有。」未看過的人會覺得有趣，但有不少人覺得，有腳的蘿蔔清洗時較麻煩，易藏污垢。那麼種出有手腳的蘿蔔，對於農夫來說是好事還是壞事？二人說：「其實不算是一件好事，我們始終想蘿蔔『靚仔』交給客人，所以這些會留起自己吃。」

一個好的蘿蔔，外表可能重要，但味道更重要。本地蘿蔔跟來自內地、日本或是韓國的，在味道上有甚麼分別？Mike和大B說：「本地蘿蔔特別之處是蘿蔔味較濃郁，至於甚麼是蘿蔔味？很多老人家會說，你們的農作物，有我們以前的味道。以前的味道可能是鮮味，即日在田內收割後立刻用來製作蘿蔔糕。舊時農作物要夠成熟才採收，現在太嫩就收，出不到蘿蔔味。」他們續說：「我們今年出貨主要在9時送到店舖，因為我們7時便採摘。即日收割的蘿蔔以及放置一段時間的蘿蔔，分別在於水份不同，新鮮的水份較多 。」

一斤貴16蚊 成本升唔加價

說時遲那時快，Mike跟大B已經摘好蘿蔔，準備送去加工場。我們接着來到今年有份參與計劃的加工場──「無肉食」工場。創辦人楊應邦跟我們說，蘿蔔早上在農場採摘，運到工場後，中午便會開始製作，客人在第二日便會吃到新鮮的蘿蔔糕。用本地農作物最大的好處，是大大減省運輸時間，農作物的質素不會因此而下降。

但在價錢上，本地蘿蔔是不是貴很多呢？「以往內地蘿蔔的售價大概$3至$4一斤，我們今年參加這個計劃是$20一斤，成本較高。以往推出的蘿蔔糕，約售$100，今年價錢不會特別提高，我們希望可以讓更多香港市民，品嚐到本地的蘿蔔糕。」成本增加但又不加價，在生意角度是蝕錢，但阿邦笑說：「採用本地的有機蘿蔔成本的確增加不少，但我覺得背後理念更重要，可以與本地農夫聯繫，也令更加多香港人知道，自家出品與內地蘿蔔其實有很大分別！」

今個新年，香港人吃香港蘿蔔，吃香港蘿蔔製成的蘿蔔糕，過一個在地的好年。

Facebook：hkrobertgo

記者：鄭煒霖

攝影：張志孟、伍永健

編輯：鄒仲安

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