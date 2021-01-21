中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，一直走在抗疫最前線，亦是政府防疫專家顧問團成員，每日工作排山倒海。近日他接受電視訪問時透露，因工作繁忙連喝水的時間亦缺乏，導致去年年初右腎一度出現腎結石。原來許教授去年的一篇訪問亦提及此事，他於該訪問中透露，當時於威院呼吸科門診診症期間，右腰突然出現劇痛，痛得連腰也伸不直，幾乎說不出話來，後來發現是腎結石堵塞了右腎輸尿管。過去本報曾就腎結石的健康內容訪問了兩位泌尿外科專科醫生林建文及張皓琬。

腎結石痛楚如分娩 排尿也會感痛楚

林建文醫生表示：「人世間有三種情況可以很痛，女士生小孩，其次是斷骨，還有就是排腎石。」他續指，腎石即泌尿系統結石，腎臟於人體後腹腔，於脊骨兩旁稍高位置，痛楚沿後背開始，隨神經線反射痛至下腹，甚至大腿內側，男士痛至陰囊和陰莖，女士可痛至外陰。因為腎結石會對泌尿系統造成阻塞，當腎石滾下來時會經輸尿管，腎石便堵塞於輸尿管間，輸尿管便不斷抽搐，因此排尿時便會有痛楚。

2類人士易患腎結石 男性患者較女性多

腎結石的症狀主要包括尿液混濁、小便帶血及背部或腹部疼痛，林建文醫生指有兩類人較易患腎結石，第一是身體結構影響，令荷爾蒙不正常，體內的鈣質、鏻質及尿酸偏高容易結石；或是因遺傳病，令小便中的礦物質較多亦容易結石。林建文醫生指其餘大部份病人都找不到致病的確實原因，但此病跟生活習慣或有關係，男士又較女士容易患上。

生活習慣上，若經常多肉少菜，進食鹽份高食物，又較少喝水，會令小便濃度和礦物質升高，容易結石。而某些職業需要經常出汗，並在戶外或炎熱環境下工作，如廚師、搬運工人、職業司機等，也較易生腎石，因他們較少攝取到充足水份。

腎石小可經尿液排出 嚴重者須進行手術

林建文醫生指治療腎結石主要取決於腎石的位置和大小，以及對泌尿系統有否造成阻塞體積較細小的腎石，可透過補充水份，經尿液排出，否則便要進行激光碎石手術。林建文醫生表示此項手術其實與激光無關，實際稱為體外衝擊波碎石，醫生會以儀器製造衝撃波，隔着身體以掃描定位將石震碎。

不過由於許樹昌教授的腎石位置不適宜進行體外碎石，因此他只可多喝水把腎石排出。要預防患腎結石，補充足夠水份亦是可行方案，但到底怎喝才正確呢？張皓琬醫生表示，正確飲水法要視乎體形。人有高矮肥瘦，維持身體機能所需水份也大不同。

尿液呈深黃屬缺水警號 飲水量因年齡體重有關

50歲以下人士，除運動期間水份流失較多例外，每日每公斤體重需要35毫升水。50公斤成年人每日應飲用1.75公升水；70公斤成年人則是2.45公升。每日飲八杯水的話，前者每杯約飲用220毫升，後者約300毫升。是否攝取足夠水份，透過尿液顏色亦可略知一二，張皓琬醫生表示正常的尿液呈清澈、淺黃。深黃色尿液是缺水的警示，但當感到口渴時才喝水，已代表身體已缺0.5至1公升水（約1-2%身體總水量）。不少都市人喜歡以茶代水，但張皓琬醫生提醒紅茶、黑茶、普洱等炒過的茶葉含高草酸，過量飲用會形成腎石中最硬的草酸鈣石，因此必須適可宜止。

記者：曾怡

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