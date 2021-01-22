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一提起香薰，不少人只想到可以為家居增添香味兼減壓，但其實香薰一樣可以用作護膚，配合按摩更可以排走水腫、淡化細紋。尤其是冬天天氣乾燥，用精油護膚更易吸收可以為肌膚保濕滋潤，防止皮膚老化。

精油按摩臉部淋巴可去水腫 用前要加入植物油稀釋

精油是透過蒸餾或其他萃取方法，萃取至不同植物中的芳香和化學分子。由於精油分子小，易於被皮膚吸收及進入淋巴循環。使用精油按摩臉部淋巴，將積聚在臉部的水份及毒素，引流至分佈在耳朵後方、頸項的淋巴結，可以排走水腫、提升緊緻度及淡化細紋。

不過使用精油護膚前須經過稀釋，因為精油屬極濃縮的植物萃取物質，專業香薰治療師Alice Ho建議以3滴精油加入15ml植物油作稀釋，精油濃度為1%已足夠。如果精油標示為100% essential oil，則為純精油，可稀釋用作護膚之用，未經精煉、以低過60度冷壓製作的植物油，例如葡萄籽油、玫瑰果油及月見草油等，因為滲透力強、適合外用。而標為aroma oil或fragrance oil的，大都混入合成香味油份，不宜作護膚用，否則美肌不成，更會引起皮膚敏感。

使用精油前，要先將皮膚清洗乾淨，然後將稀釋後的精油滴於掌心將其搓熱，再均勻地在皮膚表面進行按壓，並滲透到皮膚內部。配合正確的按摩手勢、施以足夠力度，能改善紋理和浮腫。

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精油功效各不同 孕婦免用玫瑰迷迭香通經精油

不同植物成份的精油有不同功效，大家可以按自己須要選擇：薰衣草較溫和，主要紓緩情緒壓力；乳香有抗老化與抗炎功效；永久花的去瘀功效最強，可以在眼部附近按摩改善血管循環不良，亦可用來祛斑；茶樹則可以抗菌預防暗瘡；苦橙葉可改善憂鬱焦慮、放鬆鎮靜。孕婦在選用精油時要避免使用玫瑰、迷迭香等或有通經效果的精油。最好選擇水果類如甜橙、葡萄柚、佛手柑等精油，就不會影響孕婦的荷爾蒙。

現時不少公立和私家醫院都會提供臨床香薰治療服務，如伊利沙伯醫院、香港浸信會醫院等。由資深的治療師將香薰治療應用於醫療體系中，以純正的芳香植物精華油，藉著吸入法及臨床按摩，紓緩受治療者不適的症狀，從而達到身心靈的平衡和促進健康，配合按摩更能減輕患者疼痛，放鬆緊張和僵硬的肌肉。

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撰文：鄭詩詠

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