甫進這間位於油麻地的茶餐廳，可以看到店內各處都張貼了大大小小的貓咪畫作。不要以為這裏是以貓咪作主題的咖啡店，畫中一黃一白的貓咪其實是店長「金金」和「白白」。兩年多前，這間茶餐廳的夥計送外賣時途經公園，看見一窩六隻幼貓被放在紙皮箱內，於是把牠們撿回店舖。茶餐廳老闆娘琳琳憶述，其他漂亮的幼貓都被人領養了，就只剩下受了傷的金金和白白無人問津，於是琳琳便決定把牠們留在茶餐廳。

腸臟潰爛浪貓手術後健康成長

「牠們在撿回來的時候還沒有開眼，我猜出生不到一個星期吧。阿白的眼睛全部都是膿，很腫似的；金金的腸臟則反了出來，當晚我即時送牠看急症。醫生說牠的腸臟已經爛掉，再不做手術的話，裏面的內臟都會掉出來。」逃過大劫必有後福，長大後的金金和白白成為了茶餐廳的店長，每天都吸引不少粉絲前來進貢。不只是罐罐和肉泥，更有鐵粉為兩位店長獻上畫作，可說是人氣非常。

愛貓老闆娘為街貓找領養

琳琳其實也是位愛貓人士，家中飼養了九隻貓咪，也有餵飼同區的十多隻街貓。如果有貓咪受傷或已變得親人，便會捕捉後再透過網上社交平台送養，至今已送養超過三十隻貓咪。雖然香港有不少愛心人士願意領養，不過琳琳亦有感成貓的送養率要低得多。「其實貓咪不管歲數多大，是名種貓還是流浪貓，我覺得都應該給牠一個溫暖的家。再加上我聽說今年是60年來最冷的冬天，所以如果可以的話，希望在網上發佈後有更多愛心人士收留那些可憐的動物。」

記者：黃藹婷

攝影：許先煜、劉永發、潘志恆

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