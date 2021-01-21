團體「奔墟」將銅鑼灣地舖改造成大型周末市集，召集超過100間本土小店擺檔，為一眾小店尋覓到出路之餘，更讓同路人更容易支持香港製造。肺炎疫情令經濟重挫，大型店舖的結業反而為本土小店另創新路，造就出現時港島最大型的周末本土市集。

座落於銅鑼灣的奔墟市集，場地前身是先施百貨，場地一直空置，直到去年初，奔墟市集的創辦者Lokson在機緣巧合下開始租用。Lokson當初想經營市集，是想讓更多中小企或自家經營店舖，可以較低的租金參與這類營商活動，擺脫香港地產霸權。

市集除了有不少自家手作飾品外，更會不定期舉行節日性主題，例如冬日美食節與及農曆年宵。今次記者率先帶領大家走入奔墟市集，搜羅四款特色本地產品。

催旺人緣魔法蠟燭與草藥

不少人視魔法為淨化心靈及整頓負能量的一種方式。港人經常接觸的塔羅牌、水晶、星座預測均是女巫技能之一，現代的職業女巫原來可以是男性，他們更曉得用草藥、魔法儀式來幫助人。據檔主描述，攤檔售賣不同配方的草藥蠟燭，有招財、催旺人緣等作用，而味道亦會因不同人的感受而有所不同。

寵物專用賀年糕點及零食

hometubbies.pets寵物用具及食品攤檔，售賣全天然自製產品，全都經店主的愛犬親身試用。所售賣的零食以健康為主，特別炮製寵物專用的應節「寵物蘿蔔糕」及仿芋蝦，讓寵物亦能感受新年氣氛。

說故事的本土精品咖啡

「storiescoffee」的咖啡印有不同數字，除了代表不同的豆類品種，更代表店主與朋友的回憶，顧客可透過咖啡結識更多愛啡之人。當中的35號坪洲地圖咖啡包，是店主與居於坪洲的日籍農夫品川一誠合作，將小片桑葉加入咖啡中可提升味道，造就充滿本土味道的全新咖啡。

斬件燒肉芋頭糕

檔主的公仔印紙波板糖，圖案款式非常多，用上可食用的糯米紙，整塊波板糖都能夠直接食用；另外，波板糖以艾素糖製作，比白糖甜度減半。臨近新年，檔主更推出「燒肉椰椰」賀年糕點，其實是芋頭糕，糕點仿燒肉外形做出爆皮效果，每一層都是人手製作，若用刀切開更似肥瘦均勻的燒肉斬件，非常得意！

奔墟We Connect Mall的檔攤每星期都略有不同，加上新年檔期及疫情變化，若然有興趣過來逛一轉，記得留意主辦方的社交專頁(Facebook：奔墟 We Connect Mall)，避免摸門釘。

奔墟We Connect Mall 市集

地址：銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下、1及2樓

時間：12:00-22:00

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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