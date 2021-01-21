香港曾經是一個工業城市，現今以燒鵝聞名的深井，亦曾經是一個輕工業重鎮。本地啤酒、麵包都在這裏生產，又有紗廠、電芯廠等。雖然現時很多工廠都已經撤離，但曾靠工業為生的潮州人，仍然在這裏生活。

走進深井，發現除了三層高的村屋，還有由鐵皮屋、寮屋組成的村落。深井的原居民是傅姓客家人，他們住的地方稱為深井村。國共內戰後，潮汕一帶的潮州人便移居到此，並建立起深井新村。

年屆六十一歲的姚志傑是深井潮僑街坊盂蘭勝會永遠會長，他在深井新村居住六十年，見證這條村，以至深井的發展。「解放後，很多潮州人移居香港。他們學識不多，只有蠻力，啤酒廠等工廠需要人力就會聘請他們。」部份工廠如九龍紗廠和生力啤酒廠，設有員工宿舍，故吸引大量潮州人選擇在深井工作及居住。

全港唯一 天地父母廟祭先人

潮州人定居香港後仍保留一些傳統習俗，例如盂蘭勝會和天地父母誕。相信不少香港人也很熟悉盂蘭勝會，原來盂蘭勝會與潮州人的米舖關係千絲萬縷，姚志傑解釋，盂蘭節前潮州人會捐款舉辦活動，數目由數十至百元不等，「可是要有信譽才會收到捐款。你沒有舖，其他人就不會相信你。」由於當時潮州人多開米舖，故米舖就成為收集捐款的平台，並將款項用來舉辦盂蘭勝。除此之外，那時候米舖還有另一個功能──做「舖保」。原來以前人們見工時，某些工作如收銀、金行等需要處理錢財或貴重貨物，那些店舖會要求應徵者要有其他店舖作擔保。一旦發生問題，有金錢上的損失，作擔保人的米舖就要負責。

每年農曆正月初九是天地父母誕，天地父母即是指自己的先人。村民當日早上會在全港唯一的天地父母廟中進行拜祭儀式。早在八十年代，新村已有這座廟，直到二〇一二年，由於廟宇殘舊，有漏水等問題，村民便籌錢重建，變成現在的模樣。在新村居住超過五十年、五十二歲的鄭志樂是潮僑街坊盂蘭勝會的副會長，他說：「（當日）下午會有英歌隊表演，晚上就有盆菜宴，款待六十五歲以上的老人家。」今年礙於武肺疫症，只保留上午的拜祭儀式，姚志傑和鄭志樂仍聯同其他村民，佈置新村對出的街道。雖然部份村民已經搬走，但每逢這兩個節日，都會義不容辭地回來幫忙，「（上一代）曾經為深井付出，到我們打理這個（街坊）會，我們想回饋他們。」對姚志傑來說，更重要的是讓年輕一代認識潮州人傳統，才能延續下去。

他們還有另一個心願──重建潮州街。潮州街指的是貫穿新村的深康路。深康路昔日是臨時街市，店舖林立，但現在只剩下一間電器店，間中替人維修電器，「屯門公路開通後，交通方便，市民外出的選擇較多，不一定要到深井，令這條街靜了很多。」兩年前，重建潮州街的心願，吸引了另一位潮州人街坊。

教煮蠔烙工夫茶 振興潮州街

許百堅老師小時候由潮州澄海移居香港，及後搬到深井。機緣巧合下認識到姚志傑等人，得知村民對重建潮州街一事反應不太熱烈，遂決定身先士卒，開設了潮客閒間潮汕文化協會。「這裏會舉辦一些工作坊，做一些潮汕特色的食物，例如蠔烙。」潮州蠔烙經過演變，已經成為港式蠔餅。我們一般吃到的蠔餅是用麵粉煎炸而成，口感會較為香脆，但潮州人卻是使用薯粉，而且不經油炸，較煙韌多汁。許老師笑指自己原本也不懂下廚，為了推廣潮汕文化才跟母親學習。只要按步驟，大家也可煮出正宗潮州蠔烙。

除此之外，許老師還會教大家沖潮州工夫茶。工夫茶和功夫茶有甚麼分別？他指潮州人中並沒有「功夫」二字，而「工夫」就是指講究、鑽研。不過潮州工夫茶較一般工夫茶的沖泡過程來得簡單，「潮州人外出工作、旅行，行李中一定會有一套茶具。十五分鐘就可以完成整個沖泡到飲用的過程。」潮州人卻不會獨個兒沖沏工夫茶，因為這是一個跟其他人聯誼的機會，比起好喝與否，更着重人與人之間的交流。

及後，姚志傑和鄭志樂帶我們到村內唯一的士多──福興士多。這間士多開業約七十年。郭老闆的母親二〇一二年去世後，他便接手至今。除了提供日常生活用品，郭老闆更會免費替街坊的小孩補習，「這裏人不多，自己有時間，街坊又有需要時就幫他們。」對很多人來說，根本不會花時間在這些沒有利益的事上，但對這群潮州人來說，感情絕非金錢可以衡量。

潮客閒間潮汕文化協會FB： theteotea

記者：麥景朗

攝影：伍慶泉、張志孟、蕭志南、劉永發

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