2020年新冠肺炎定性為「全球大流行」（pandemic），口罩成了日用必需品。最初要炒價撲口罩，之後香港製造口罩成行成市，更設計出不同顏色及花紋圖案，以配搭日常穿着。臨近農曆新年，雖然今年拜年聚會要適可而止，但相信大家仍習慣好好打扮一番，感受新年氣氛。不要以為新年戴上紅色口罩便一定「紅運當頭」，堪輿學家麥玲玲師傅教路，大家可根據出生季節的五行屬性，選擇適合自己的口罩顏色。

口罩顏色配五行 催旺運勢

春天出世，忌木利金

正月、二月、三月春天出世的朋友，一般來說木旺。建議用多一些米色和白色的東西來補金，適宜用少一點綠色。

夏天出世，忌火利水

農曆四、五、六月夏天出世即是火旺。紅色不是太合適，首選藍色和波浪圖案的口罩。

秋天出世，忌金利木

秋天出世的朋友，即是農曆七、八、九月出生，五行不夠木。綠色和條子紋特別匹配，相對上不宜使用太多米白色。

冬天出世，忌水利火

冬天出世即是農曆十、十一、十二月出生，因為缺火，宜補充多一點火系顏色，紅色和橙色便是最合適。

口罩設計加入玄學元素 為財運、健康、桃花及事業開運

除了使用五行來配搭顏色，中國人過節着重意頭，玲玲師傅便與口罩廠合作，把有助財運、事業、桃花和健康的圖案和顏色，融入口罩設計成新年開運款式，玲玲師傅：「疫情期間大家最注重的是健康，2020庚子年是辛苦的一年，希望接着會好一點。設計這類口罩的心意，是希望表達對大家的一些祝福和心願。」

葫蘆圖案 有利化解病氣

健康運方面，玲玲師傅指有一些傳統圖案，是對健康有幫助的：「古時代的醫師所謂懸壺濟世，會在葫蘆入面放置藥材，所以葫蘆圖案有利化解病氣。」又例如現代的啞鈴，是金屬，也能催旺健康。顏色方面，深沉之色則有助穩定健康運。

紅橙色提升魅力 利人緣桃花

一般來說，粉紅色粉橙色這類顏色和花的圖案，在玄學上都是主打桃花運。玲玲師傅說：「尤其是中環上班族，一般都是穿着黑白灰色，女孩子多用一些鮮色顏色，有助提升魅力，一定對人緣運和桃花運有幫助。」

錢幣金元寶圖案 祝願財源廣進

至於財運，金色向來是代表財運的東西，錢幣、金元寶的圖案亦特別有利財運。玲玲師傅：「這個牛年的金牛是我最喜歡的，另外這個美金版代表着錢銀，所以我們便設計了這幾款，希望大家財源廣進。」

鉛筆富貴竹催旺文昌 旺事業旺升遷

書本、紙筆等圖案則有助加強文昌運，有利事業運和讀書運，玲玲師傅：「富貴竹有步步高陞的意思，所以很多時都用來催旺文昌，旺事業和旺升遷。至於100分圖案更不用多說，是滿分的祝福。」

2021辛丑牛年十二生肖運勢預測

每一個生肖的來年運程都會有所不同，玲玲師傅還特意在開運口罩盒上，印上相關主題在2021年的生肖運程排行榜首三位，給大家在選擇開運口罩時作參考。她更為《蘋果日報》讀者提供2021辛丑牛年十二生肖運勢預測。

肖牛

整體運勢：3星 （犯本命年太歲）

吉星：華蓋

凶星：劍鋒、伏屍

「屬牛的朋友來到牛年即是犯本命年，是犯太歲的一種。中國人說：『一喜擋三災，無喜是非來；太歲當頭坐，無喜必有禍』，犯太歲的年份如果有三大喜事，包括結婚、添丁、買樓當然是最好。沒有喜事的話便要有心理準備，今年是變化比較多的年份，包括離離合合或很多東西的變遷。幸好還有華蓋吉星照着，華蓋星是藝術才華的星，如果從事創作，今年將會是不錯的一年。另外歲駕星也代表着皇帝出巡，有這顆星的話事業表現也是不錯。要留意的反而是身體健康，因為今年有劍鋒星，劍鋒是代表着金屬受傷的星，駕駛的朋友要小心一點。今年最好是捐血和洗牙，化解這顆輕微血光之災的星。」

肖虎

整體運勢：5星

吉星：天乙貴人、太陽、天空、紅鸞

凶星：孤辰、晦氣、劫煞

「屬虎的朋友恭喜你！來到牛年運勢是數一數二的好。因為今年的貴人星比較多，有天乙貴人星、太陽星和紅鸞星。紅鸞星顧名思義代表着開花結果，今年有機會結婚，有合適對象的朋友記得把握機會。但紅鸞星對已婚朋友來說，便容易引起三角關係，所以今年不宜對人太熱情。事業運來說今年算是不錯，因為有太陽星照着。太陽星是一個照遠方的星，所以如果要出門，或是拓展海外市場算是相當好。女孩子來說，今年有太陽星，代表有男性貴人，如果你個人的生意是與男性有關，例如男士服裝，可說是財源滾滾。不過要稍為留意人際關係，今年容易跟人有拗撬。」

肖兔

整體運勢：3星

吉星：/

凶星：喪門、地喪、災煞、披頭

「屬兔的朋友來到牛年並沒有吉星照着，在這個情況之下，要有心理準備今年必須親力親為，靠自己幹辛苦一點。傳統上沒有吉星照的話，便要借對宮屬雞的吉星過來。屬雞今年有將星、祿勛星和天解星，都是對事業運有幫助的星。但借過來的星只有三成的力量，所以不要期望太高。今年屬兔的家宅運一般，因為有地喪星這樣的星，建議裝修一下家居，在這個年份換傢俬，有助提升家宅運。」

肖龍

整體運勢：3星（破太歲）

吉星：太陰、唐符

凶星：飛刃、勾絞、貫索

「屬龍的朋友來到牛年，是輕微的犯太歲，這個叫破太歲，是人際關係的破壞。所以今年要盡量避免做中間人的角色，少當介紹人這類事情，容易好心做壞事。輕微的犯太歲可以用喜事去化解，結婚、添丁、買樓也可以，不過未至於如本命年屬牛或屬羊等朋友般嚴重。今年有太陰吉星照着，太陰是女性的貴人星，有這顆星的話，如果幹的生意是與女性有關，例如美容、化妝、女士服裝，便會財源滾滾。亦有唐符星，是事業進步的星，整體上事業運是不錯。但要留心今年有貫索星，貫索星代表金錢瓜葛，做生意的朋友數目要分明，避免因財失義。」

肖蛇

整體運勢：4星

吉星：國印、三台

凶星：官符、五鬼、天哭、指背

「屬蛇的朋友來到牛年算是相當不錯，因為牛和蛇本來是好朋友，如果你和太歲是好朋友，自然做事順遂。今年有國印星和三台星，國印是掌管權力的帥印，有這個星代表事業上有幫助，權責上也有進步。三台代表着步步高陞，像是走樓梯階，無論事業運感情運和財運，都有進步空間。要留心今年有官符星，官符顧名思義是代表着官非，今年記得看清楚文件合約的細節才簽署，能請教專業人士便更理想。另外還有五鬼星，五鬼星是疑神疑鬼，今年的關係比較緊張，記得坦誠相向，自然便開心一點。」

肖馬

整體運勢：3星（害太歲）

吉星：月德、玉堂

凶星：咸池桃花、小耗、死符

「屬馬的朋友來到牛年，是第二年的犯太歲。經歷了老鼠年的非常相沖，今年相對穩定一點，但仍然犯太歲，所以也要小心。幸好今年有月德星和玉堂星，月德是貴人星，玉堂代表金玉滿堂，財運算是相當不錯。不過今年在害太歲的情況下，即是遭人陷害、是非口舌特別多。忌作中間人角色，也不宜給太多意見，與自己不相關的，適宜小說話多做事便最安全。今年有咸池桃花星，咸池桃花代表虛幻桃花，鏡中花水中月，今年的桃花是短暫的，要用多一點時間去看清楚，以免受到傷害。」

肖羊

整體運勢：3星（沖太歲）

吉星：地解

凶星：歲破、大耗、欄干、月煞

「屬羊的朋友來到牛年非常相沖，因為是沖太歲，所以是十二生肖之中變化最多的。要有心理準備，今年是離離合合較多變化的一年。當然如果有大喜事沖喜，例如結婚、添丁、買樓是最好的。沒有這類喜事，今年便會是運程一般的年份。打算結婚的朋友都是好的，不過要小心在籌備婚禮的時候，容易有拗撬。亦因為是關口年，如果沒有打算結婚便很容易分手。因為今年有歲破星，有大的破壞，另外還有大耗星和欄干星。大耗星是有大的破壞，有這顆星代表容易有財運損失，所以今年盡量不要作投資。並且要小心健康運，因為今年容易扭傷。而地解星代表容易搬遷，今年的而且確很多東西需要變動。」

肖猴

整體運勢：5星

吉星：紫微、龍德、天喜

凶星：亡神、暴敗、天厄

「屬猴的朋友恭喜你！來到牛年是數一數二好的生肖。今年有紫微星和龍德星，紫微是強而有力的貴人星，有這類的貴人星照着，今年做事相當順遂。另外還有天喜星，天喜代表喜事重重，今年可以結婚添丁，正在拍拖的朋友，今年可以落實執行這兩件事。但是天喜星亦是桃花星，所以結了婚的朋友，不宜對人太熱情，因為容易有三角關係。要注意今年有暴敗星，暴敗星代表『三更窮，五更富』，財運起落比較大。所以投資運來說，今年要比較小心，有些月份好但有些月份就一般，記得積穀防饑。」

肖雞

整體運勢：3星

吉星：祿勛、將星、天解

凶星：白虎、飛簾、浮沉、血刃

「屬雞的朋友來到牛年算是相當不錯，因為雞和牛本來就是好朋友，是合得來的生肖，當你和太歲合得來，做事自然順利。今年亦頗多吉星照着，有祿勛星、天解星和將星。將星代表着領導才能，對做紀律部隊的朋友特別有利。祿勛是指古時朝廷的俸祿，今年升職加人工應該問題不大。但天解星其實是半吉半凶，代表着先難後易，因為有困難才要解決，所以今年上半年不是特別順利。今年還要特別小心白虎星，白虎是凶惡的女性，如果上司是女性的話，今年會特別挑剔腌尖一點。另外浮沉星代表着水險，如果很喜歡水上活動便要小心，記得結伴同行。」

肖狗

整體運勢：3星（刑太歲）

吉星：天德、福星、八座

凶星：羊刃、絞煞、捲舌、寡宿

「屬狗的朋友來到牛年是輕微的犯太歲，這個叫作刑太歲。刑即是有刑剋，你和太歲不是好朋友，所以今年做事便會辛苦一點。尤其是今年健康運特別多小事，例如皮膚敏感、喉嚨氣管比較差，所以今年要特別注重健康。幸好有吉星照着，包括天德星，天德是上天之德，依然是先難後易，都是代表今年最後逢凶化吉。另外，福星是代表自己心情不錯，有福星的話偏財運不錯。要小心今年有羊刃星和絞煞星，羊刃是開刀破相的星，不太建議在今年參加危險的活動。另外今年也有輕微的血光之災，建議捐血或洗牙。」

肖豬

整體運勢：4星

吉星：驛馬

凶星：天狗、吊客、空亡

「屬豬的朋友來到牛年無沖無合，算是相當平穩。今年沒有犯太歲也沒有合太歲，在這個年份入面會慢慢向好。但吉星方面只有驛馬星，顧名思義代表走動，所以今年是動中生財的年份，做生意的朋友不妨拓展海外市場。若從感情運來說，今年能發展異地姻緣就更加理想。在玄學上，異地姻緣即是出門之後認識的人，又或是對方長期在外地，來到你的原居地也是可以的，今年這樣的感情能夠開花結果的機會比較大。打工的朋友不妨主動爭取出差機會，今年動中生財自然好。但出門期間仍然要小心，因為有天狗和吊客星，容易不見行李，記得購買旅遊保險。」

肖鼠

整體運勢：3星

吉星：文昌、歲合

凶星：陌越、病符

「屬老鼠的朋友，經歷了鼠年的本命年，來到牛年是合太歲。雖然今年沒有犯太歲，但在合太歲來說，大約有三成的朋友運程也是一般，尤其是家宅，要注意老人家的身體健康。家中今年特別容易有噪音或是漏水，建議裝修一下家居，更換傢俬亦對家宅運有所提升。幸好今年有文昌星，文昌的意思是讀書考試特別好，今年進修一下是特別好的年份。而歲合是一半的桃花星，舊年分手的朋友，今年是一個重新開始的年份，都算是開始得不錯。要注意身體健康，因為陌越星是代表面對陌生環境帶來的壓力。還有病符星，傷風感冒特別多，要留心健康啦！」

口罩工廠 MF Living概念店

地址：尖沙嘴海防道 38號

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆、張志孟

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！