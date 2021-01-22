先是運輸署換新咪錶及推「入錶易」應用程式、香港網站排名：百度多人上過連登、Google成功收購Fitbit及小米手錶超似Apple Watch、ROG Phone 5實機片流出及羊毛氈製作的《PUI PUI天竺鼠車車》動畫爆紅，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

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運輸署換新咪錶及推「入錶易」應用程式

政府近年推動「智慧出行」，最近終於開始分批安裝約12,000台新一代咪錶（路旁停車收費錶）。預計於2022年上半年可全部更換，新咪錶支援多種繳付泊車費的方式，包括八達通、感應式Visa／Master Card、轉數快等，而且支援使用新的「入錶易」流動應用程式，可在現場或遙距繳付泊車費。另外配備感應器方便用家找停車位，但於程式中發現大部份仍是舊咪錶，未能支援新功能。

本報有記者於21日到中環實測，發現新咪錶上未有張貼使用說明或步驟，令不少車主都誤以為可以用電話，直接掃描螢幕上的二維碼即可付款，但事實上是使用前必須先下載及安裝「入錶易」流動應用程式，各位車主要留意，小心中伏。

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香港網站排名：百度多人上過連登

有冇想過香港最多人瀏覽的網站是甚麼？根據分析網站SimilarWeb的數據，Google和Facebook旗下的服務仍然霸佔排行榜，前3位分別為Google、YouTube和Facebook，看來短時間內仍難以擺脫科技霸權，而Yahoo仍能排行第5。

較出人意料的是，中國搜尋引擎百度竟然位列第8，比第10位連登更厲害，真的這麼多人用百度？自2019年抗爭起用於打國際線的Twitter則位列第11位，最近大家紛紛移民的MeWe則暫時未能進入前50位，大家要繼續加油。未知是否受Pornhub大幅刪除影片的影響，在香港的排名被另一個色情網站XVideo超越，但大家熟習的ThisAV則唔見樣。

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Google成功收購Fitbit 小米手錶超似Apple Watch

Google最近公佈正式收購Fitbit的消息，他們的高級副總裁指，收購Fitbit後會將產品和技術融合Google的軟件，強調收購Fitbit不是為了用戶資料，並承諾會將Fitbit和Google的資料庫分開，不會利用資料去推送個人化廣告。不過話雖如此，日後會如何要留待時間驗證。

除此之外，小米推出了售價$429的小米手錶超值版及$899的小米手錶運動版，小米手錶的外形與顯示屏一直與Apple Watch相似，沒想到連介面也相似得這個地步。

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ROG Phone 5實機片流出

華碩ROG Phone 3推出不足半年，疑似ROG Phone 5已經流出了實機影片，ROG Phone 5貫徹系列的設計風格。這次機背將加入一個不規則的副屏幕，而且相信可供用家自定義，顯示通知和圖案等，兼顧型格和實用。

影片可見ROG Phone 5繼續使用無打孔平面屏幕，應該會維持前置雙喇叭設計，目前ROG Phone 3的144Hz屏幕已傲視一眾電話，未知新機會否繼續提升。相信新機將會搭載最新的Snapdragon 888處理器和6,000mAh大電池。

有網民發現ROG Phone 5已取得台灣NCC以及各國的認證，預計會於3月左右發佈。至於為甚麼沒有ROG Phone 4，相信是因為「4」這個數字不吉利。

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羊毛氈製作《PUI PUI天竺鼠車車》動畫爆紅

今期一套以羊毛氈與定格方式製作的《PUI PUI天竺鼠車車》動畫短片爆紅，甚至有「小孩才看《鬼滅》，大人都看《PUI PUI天竺鼠車車》」的說法。其實《PUI PUI天竺鼠車車》是由日本東京電視台推出，短片都在3分鐘內完結。故意中的主角「天竺鼠車車」沒有四肢，只有可愛的鼠車車輪；全劇亦沒有對白，但有不同的鼠叫聲，非常可愛。故事中加入不少現代都市的元素，有點減壓，大家有時間也不妨到Muse木棉花的YouTube頻道看看。

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記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

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