6點後禁堂食、全民吃外賣，而堪稱外賣界最難控制的拉麵，就有各店推出各款平貴即煮拉麵包。但貴價達$580一盒，還要自己煮，真的那麼好吃嗎 ？《平貴關注組》為大家實試及解構！這次平價代表是一蘭的豚骨拉麵（$198／5人份），而貴價代表就是Mashi No Mashi的和牛拉麵（$580／2人份），兩者的價錢相差近8倍。

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貴價代表$580和牛拉麵Wagyujiro Box

和牛拉麵Wagyujiro Box是出自日本「和牛黑手黨」Wagyumafia副線Mashi No Mashi，主打以頂級的宮崎縣尾崎和牛作食材，有「和牛大王」之稱的店主濱田壽人更稱自小就是拉麵發燒友。Wagyujiro Box價格為$580（2人份），盒中有兩套食材，為保留原汁原味，採用真空包裝。湯底用上24小時熬製的和牛骨湯，麵條是自家製粗身麵條，配料包括使用了和牛腩部位製成的叉燒，厚度近1cm，一包更至少有5片，還有一包和牛脂肪。整個拉麵只有一個字：「牛」。

記者實試後，覺得和牛湯底非常濃郁，配上油脂分佈極佳的和牛叉燒，和牛的油份充斥於口腔之中。麵條方面比較像沾麵，吃下去很有勁道，但也會比較費力。

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平價代表$198一蘭拉麵博多細麵直條麵

平價的豚骨拉麵是出自一蘭拉麵的博多細麵直條麵，主打豚骨湯，是香港人的消夜名物。一盒價格為$198（5人份），採用普通膠袋包裝，常溫存放。湯底用上豚骨湯，麵條是稀有小麥麵粉製成的細直麵條，且聲稱自家製麵技術令烹調麵條時熱水不會混濁，能保存湯底原味。

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記者實試後覺得，沒有配菜的味道比較單調。但拉麵及湯底味道都跟平常在一蘭店裏的差不多。因自己煮的關係，掌握煮麵條的時間及湯底濃度也可能會有誤差，不像平常在餐單上選擇後，由師傅炮製般準確。

實試後，對兩款拉麵的評價有否改變？即觀看影片看結果！

和牛拉麵Wagyujiro Box： 網上訂購 （須於3天前預訂）

一蘭拉麵博多細麵直條麵：HKTVmall或Don Don Donki有售

記者：陳靜雅

攝影：張志孟、伍永健

編輯：鄒仲安

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